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16:50 (мск), источник: RTVi

NBC: разведка США заподозрила Россию в «акустических атаках» на дипломатов

Американская разведка считает, что в «акустических атаках» на дипломатов в Китае и на Кубе может быть виновата Россия. Об этом 11 сентября сообщил телеканал NBC со ссылкой на источники в спецслужбах.

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Источник: AP 2018

Федеральное бюро расследований (ФБР), Центральное разведывательное управление (ЦРУ) и другие государственные структуры США расследуют возможное участие Кремля в нападениях на американских дипломатов. Основанием для этого стало сообщение, которое перехватила американская разведка.

Телеканал уточнил, что этого будет недостаточно, для официального обвинения Кремля в атаках.

Впервые об «акустических атаках» стало известно в августе 2017 года. Сотрудники американского посольства в Гаване и члены их семей с ноября 2016 года жаловались на головокружение, тошноту и даже потерю слуха. Всего пострадали 26 человек.

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Американские власти уверены, что против них использовали некое акустическое оружие. Позже в ФБР заявили, что звуковые волны не могли вызвать такие травмы, поэтому нападавшие предположительно использовали электромагнитное оружие.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Гавана должна нести ответственность за эти нападения. Куба все обвинения отрицает. Вашингтон не исключает участие третьей стороны, тогда под подозрением были Россия, Иран, КНДР, Китай и Венесуэла.

В июле 2018 года Госдепартамент США эвакуировал из Китая 14 дипломатов. По словам госсекретаря США Майка Помпео, сотрудник дипмиссии, который работал в Гуанчжоу, жаловался на «странные звуки». Симптомы были как у пострадавших на Кубе.

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