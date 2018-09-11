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17:49 (мск), источник: Коммерсантъ

СМИ: подозреваемых по делу Скрипалей раскрыл завербованный российский дипломат

Подозреваемых в отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери помог идентифицировать российский дипломат, завербованный британской разведкой, сообщает британский таблоидThe Daily Express со ссылкой на источники в британской разведке.

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По информации The Daily Express, агент британской службы внешней разведки, выдавший себя за арт-дилера, в течение нескольких месяцев пытался завербовать сотрудника российского посольства в Италии, который сам под прикрытием собирал секретную информацию о НАТО. Этот дипломат под кодовым прозвищем «Аполло», в итоге, был перевезен в Великобританию в апреле.

Как сообщает таблоид, «Аполло» передал сотрудникам британских спецслужб всю информацию о «международной шпионской сети Москвы». Когда появились первые фотографии предполагаемых отравителей Скрипалей, дипломат опознал в них сотрудников ГРУ.
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Напомним, 5 сентября премьер-министр Великобритании Тереза Мей заявила, что королевская прокурорская служба Великобритании готова предъявить обвинения в покушении на убийство Скрипалей гражданам России Александру Петрову и Руслану Боширову. По ее словам, они являются офицерами ГРУ. На следующий день США, Франция, Германия и Канада заявили о намерении совместно с Великобританией бороться с «враждебной деятельностью иностранных разведывательных сетей». МИД РФ утверждает, что Москва к отравлению не причастна, об указанных мужчинах ничего не знает, и призывает Лондон к сотрудничеству.

Подробнее о новых обстоятельствах в «деле Скрипалей» читайте в публикации «Ъ» «В деле о “Новичке” появились новые лица».

Справка
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