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17:22 (мск), источник: Интерфакс

Пятеро депутатов Госдумы пройдут проверку на коррупцию

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU — Комиссия Госдумы по контролю за достоверностью сведений о доходах депутатов решила провести проверку в отношении пятерых депутатов из фракций «Единая Россия» и «Справедливая Россия», заявила председатель комиссии Наталья Поклонская.

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Источник: Reuters

«Члены комиссии меня поддержали в том, что необходимо провести ряд проверок в отношении ряда депутатов, которыми, возможно, нарушен закон о противодействии коррупции», — сказала Поклонская во вторник по итогам заседания комиссии.

Соответствующие запросы будут направлены в Генпрокуратуру, Росфинмониторинг и ФСБ.

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По словам председателя комиссии, в частности, «несколько депутатов, возможно, являются учредителями и входят в органы управления субъектов хозяйствования — в том числе расположенных за пределами РФ, это Франция и Финляндия».

«В отношении одного из депутатов, председателя комитета Госдумы, принято решение информировать председателя Госдумы, что возможно допущен председателем комитета факт конфликта интересов в связи с выделением фирме, принадлежащей его родственнику, более одного миллиарда рублей государственных денежных средств», — сообщила Поклонская.

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