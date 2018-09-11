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17:24 (мск), источник: ТАСС

Медведев не исключил дальнейшую корректировку пенсионного законодательства

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/ — Премьер-министр заявил, что отодвигать решение по пенсиям было бы нечестно перед будущими поколениями.

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Источник: Reuters

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев не исключил, что принимаемые сейчас решения по изменению пенсионного законодательства в будущем могут быть скорректированы. Об этом он заявил при обсуждении предложений «Единой России» по изменениям в пенсионное законодательство.

«Может быть, что-то даже придется скорректировать [в пенсионном законодательстве], — заметил глава кабмина. — К этому нужно быть готовыми». Он подчеркнул, что после принятия обсуждаемых сейчас поправок предстоит внимательно следить за тем, как будут работать эти новеллы.

Мы должны исходить просто из реалий и откликаться на те проблемы, которые, вполне вероятно, могут возникать. И не надувать щеки, а принимать решения.
Дмитрий Медведев
глава правительства

В частности, он призвал следить за рынком труда, изменением отношений работников с работодателями и «вообще иметь полную картину того, как ощущают себя люди в условиях изменений в пенсионном законодательстве».

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Председатель партии отметил, что в законодательстве целого ряда регионов могут появиться нормы, сохраняющие действующие льготы для пенсионеров на переходный период, в том числе бесплатный проезд на транспорте, льготы по лекарствам, оплате ЖКХ и капремонта. «К сегодняшнему дню партия внесла такие инициативы в 65 региональных Законодательных собраниях, в региональных парламентах», — добавил он.

Медведев подчеркнул, что правительству предстоит подготовить подзаконные нормативные акты, направленные на выполнение предложений президента РФ Владимира Путина и «Единой России» в сфере пенсионного законодательства. «Нам нужно будет выстроить контроль на местах», — заявил глава правительства.

Медведев также заявил, что изменение пенсионной системы является необходимым, отодвигать решение по этому вопросу было бы просто нечестно.

Он отметил, что встреча приурочена к началу осенней сессии Госдумы и появлению целого ряда инициатив по пенсионному законопроекту. Медведев подчеркнул, что еще в июне «Единая Россия» приняла решение о том, чтобы работа над этим документом ко второму чтению была максимально открытой и основывалась на полноценном общественном обсуждении.

Скажем прямо: мы в партии исходили из того, что менять параметры пенсионной системы необходимо, чтобы это трудное решение все-таки состоялось, потому что отодвигать его с нашей стороны — имею в виду ответственность даже перед будущими поколениями — было бы просто нечестно.
Дмитрий Медведев
премьер-министр РФ

Медведев напомнил, что в ходе общепартийного обсуждения были рассмотрены все возможности для изменения позиций, в том числе в сторону смягчения; «были учтены мнения общественных организаций, экспертов, представителей даже некоторых других партий, чтобы скорректировать пакет [законопроектов] с точки зрения социальной справедливости». На основе этого, как отметил Медведев, «Единой Россией» были подготовлены конкретные предложения, которые «нашли отражение, что особенно ценно, в том комплексе мер, который был озвучен президентом» России Владимиром Путиным в телеобращении 29 августа.

Премьер также напомнил, что, помимо внесенных главой государства поправок, свой пакет предложений ко второму чтению внесла также «Единая Россия». «Они были также поддержаны президентом и направлены на смягчение последствий этих довольно сложных пенсионных изменений», — подчеркнул Медведев.

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Занятость людей предпенсионного возраста

Во время обсуждений Медведев заявил, что государство не должно допустить трудовой дискриминации по возрасту. При этом он ждет, что предприятия и госкорпорации также внесут вклад в обеспечение интересов людей предпенсионного возраста.

Председатель партии указал, что решать проблемы занятости людей предпенсионного возраста «нужно с двух сторон». «Государство, с одной стороны, должно сделать все, чтобы не допустить трудовой дискриминации по возрасту. Как и было предложено президентом [РФ Владимиром Путиным], нужно усилить в этом смысле контроль за деятельностью работодателей. Службы занятости должны уделять людям старшего возраста особое внимание, помогая им найти работу, нужно создавать дополнительные условия для повышения квалификации, профессиональной переподготовки таких специалистов», — подчеркнул Медведев. Он добавил, что следует «использовать огромный опыт таких людей, стимулируя институт наставничества».

Но с другой стороны, свои меры по поддержке граждан предпенсионного возраста могут и должны предложить все, кто осознает свою социальную ответственность, имею в виду сами предприятия, включая государственные корпорации.
Дмитрий Медведев
глава правительства

По его мнению, «это часть большого общественного договора».

Медведев считает, что при изменениях в пенсионной системе «одна из главных задач — защита людей старшего возраста». «У них есть опасение, что работодатели не захотят иметь дело с человеком, пусть и вполне здоровым и полным сил, но находящимся в уже более зрелом возрасте, отдавая предпочтение молодым специалистам», — пояснил глава кабинета министров. Он отметил, что именно данный аспект является ключевым при обсуждении изменений в пенсионную систему.

Премьер-министр напомнил, что данная проблема «возникла не сегодня и даже не в полной мере связана с изменениями в пенсионном законодательстве, просто она стала более острой в результате [рассмотрения] пакета изменений».

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