«О смещении с должностей мне никто не говорит в лицо»

Источник: РИА "Новости"

Наталья Поклонская может лишиться своего поста в Госдуме, сообщают СМИ со ссылкой на источники в «Единой России». Такое наказание замглавы комитета по безопасности и противодействию коррупции якобы получит за «протестное» голосование во время рассмотрения в первом чтении законопроекта о пенсионной реформе.

Источники «Интерфакса» рассказали также, что коллеги Поклонской недовольны работой комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах и имуществе депутатов, которую она возглавляет. Сама Наталья Поклонская, впрочем, о возможности своей отставки от коллег не слышала, хотя и не отрицает такую возможность.

— Кого из депутатов будут проверять по итогам заседания комиссии по контролю за доходами?

— Сегодня провели заседание комиссии, и члены комиссии меня поддержали, выслушав мои доводы, аргументы о возможных нарушениях антикоррупционного законодательства со стороны ряда депутатов, все проголосовали единогласно о принятии тех материалов к рассмотрению и назначении проверок компетентными органами в отношении депутатов. Это депутаты из фракций «Единая Россия» и «Справедливая Россия». Материалы, запрос мой как председателя комиссии будет направлен в Генеральную прокуратуру, в Федеральную службу безопасности, в Росфинмониторинг, в Налоговую службу, а также в другие компетентные органы. Все проверки будут взяты мной на контроль, пока я занимаю должность председателя комиссии, поскольку материалы очень серьезные.

Будут наверняка международные поручения в связи с тем, что, по моим материалам, депутаты, возможно, являются учредителями и входят в органы управления субъектов хозяйствования, в том числе за пределами Российской Федерации, и поэтому срок проверки будет наверняка продлен.

Фамилии я назвать не могу, поскольку меня могут обвинить в разглашении персональных данных. Пока компетентные органы не провели проверку, не установили достоверность факта, что были допущены нарушения, будут соответствующие претензии в мой адрес, чего бы не хотелось.

— Вашей работе, работе вашей комиссии как-то мешают? До сих пор периодически появляется информация, что вас могут снять с должности руководителя комиссии? Какие вокруг вас настроения?

— Настроения совершенно разные. Но мне никто не мешал и не мешает, все нормально совершенно. Конструктивная работа. Разговоры разные, в том числе и в средствах массовой информации. К примеру, сегодня я узнала, что кто-то из источников руководства фракции «Единая Россия» якобы сообщил о моем смещении с должностей.

Как и в прошлый раз, мне об этом никто не говорит в лицо.

Есть только информация в СМИ, есть какие-то источники. Вполне возможно, что подобное решение будет принято.

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Я считаю, что наша комиссия работает достаточно эффективно, уже и конфликт интересов в действиях одного из депутатов установлен — это Андрей Палкин. Решение не обжаловано, вступило в силу. В законодательстве есть такой пробел: для всех чиновников, для всех абсолютно уровней государственных служащих установлена ответственность за наличие конфликта интересов, только для депутатов ее нет. Я внесла законопроект, чтобы внести эту ответственность для депутатов. Но, к сожалению, этот законопроект пока лежит таким мертвым грузом в рабочей группе. Но я здесь поделать ничего не могу. Я внесла законопроект и все, теперь жду заседания профильных рабочих групп, экспертных советов и тому подобное.

А по поводу препятствий в работе комиссии, я могу сказать только об одном: сразу после голосования по пенсионной реформе, перед каникулами не состоялось заседание комиссии, потому что практически все члены комиссии не явились — ничего страшного, это рабочие вопросы, мы эту проблему устранили. Сегодня все явились и очень хорошо прозаседали. Поэтому считаю, что таких каких-то препятствий непреодолимых, конечно же, нет.

— В скором времени будет рассматриваться законопроект о пенсионной реформе во втором чтении, вы уже можете озвучить поправки, которые подготовили?

— Все поправки, предложения к пенсионной реформе будут внесены до 24 сентября. Вот когда они будут сформированы полностью, я публично передам СМИ, чтобы конкретно уже говорить по каждому пункту. Сейчас любое слово, все, что бы я ни сказала, будет пересматриваться, поэтому я бы не хотела спекуляций на эту тему.

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— А какие моменты реформы нуждаются в доработке? Если уж не говорить относительно ваших предложений, что вас лично в этом проекте смущает?

— Смущает? Смущает, конечно, увеличение пенсионного возраста. И все из этого уже исходит дальше.

— В недавнем обращении президента по поводу пенсионной реформы были созвучные вашим идеи?

— Владимир Путин не поддержал инициативы, которые были внесены правительством в том виде, в котором они были внесены, поэтому внес свои коррективы. Конечно, смягчил критерии, и слава богу. В какой-то части то, что и мной предлагается, уже учтено, но это совершенно преждевременно говорить, пока я не внесу эти поправки, проработанные и сформированные полностью.

Но вообще с президентом все должны быть согласны, я — тем более, потому что я офицер. Он — как командир корабля, он задает курс страны, мы идем в этом направлении.

Привлечение, например, к уголовной ответственности работодателей за отказ в приеме на работу и увольнение лиц предпенсионного возраста — нововведение, которое направлено на защиту лиц предпенсионного возраста. Но у нас есть еще молодежь. Наверняка молодежи будет тяжело устроиться на работу теперь, после увеличения пенсионного возраста. В этом направлении тоже, конечно, надо подумать. Это задача наша — депутатов, законодателей, правительства. Я уверена, что они думают над этим вопросом. Сложности будут, конечно, для работодателей. Но это вопрос уже вытекающий. Самое главное, что президентом заложена мысль защиты этих людей. Это правильно, это основное.

Беседовала Анна Афанасьева