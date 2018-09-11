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20:31 (мск), источник: Интерфакс

КПРФ попросит Путина отложить на год выборы губернатора Владимирской области

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU — В КПРФ обратятся к президенту РФ с просьбой не проводить второй тур выборов губернатора Владимирской области, а перенести эти выборы на год, заявил «Интерфаксу» зампредседателя ЦК КПРФ Юрий Афонин.

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Источник: РИА "Новости"

«Мы подготовили обращение к президенту РФ с просьбой перенести выборы губернатора во Владимирской области на год», — сказал Афонин во вторник.

Он отметил, что эта идея принадлежит лидеру партии Геннадию Зюганову, и ее выдвижение связано с тем, что «реальный кандидат, который должен был победить в первом туре на этих выборах — Максим Шевченко — был не допущен до участия в выборах».

«В итоге голосование показало, что при отсутствии реальной конкуренции действующий губернатор Владимирской области показала очень низкий результат», — пояснил Афонин.

В понедельник, 10 сентября, на пресс-конференции в центральном офисе «Интерфакса» Зюганов заявил, что не стоит проводить второй тур на выборах губернатора Владимирской области, так как в результате «провалились все кандидаты».

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«Там второй тур не с кем проводить, по-хорошему надо обратиться официально к президенту», — сказал политик. По мнению Зюганова, во Владимирской области было бы разумно сейчас назначить исполняющего обязанности губернатора с тем, чтобы через год провести там полноценные выборы.

Кандидат от «Единой России», губернатор Владимирской области Светлана Орлова по итогам подсчета почти 100% протоколов получила 36,34% голосов, кандидат от ЛДПР Владимир Сипягин получил 31,38%. С. Бирюков от «Справедливой России» набирает 17,42%. Замыкает список Сергей Глумов («Патриоты России»), который получил 6,79% голосов.

Таким образом, выборы губернатора пройдут во втором туре.

Ранее глава ЦИК Элла Памфилова заявляла о необходимости коррекции «муниципального фильтра».

Изначально в избирательную комиссию Владимирской области поступили заявления от восьми человек о намерении принять участие в выборах губернатора.

Позже кандидату от КПРФ Максиму Шевченко, который не смог преодолеть «муниципальный фильтр», было отказано в регистрации. Еще два кандидата — Александр Леонтьев от партии «Народ против коррупции» и Олей Павлецов от «Гражданской инициативы» отказались от участия в выборах на стадии сбора подписей.

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