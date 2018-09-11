Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Жена российского футболиста Жиркова сводит с ума весь мир
На границе Россия-Финляндия ожидается транспортный коллапс
78-летний Эммануил Виторган готовится к появлению еще одного ребенка
Виктор Ан перед отъездом решил сдать свою олимпийскую квартиру
Тина Канделаки надела пиджак на кружевной бюстгальтер
Инвалид рассказал, как тусовался на ИбицеАлекс Тэйлор живет с диагнозом церебральный паралич и передвигается в инвалидном кресле, но не собирается отказываться от развлечений
Данные о жертвах уточняются: в РФ сообщили об ударе США по Сирии
В Китае восторг от "золотого удара" РФ по доллару
Игорь Николаев с женой представили фильм, где снялись вместе
Над разводом Петросяна и Степаненко посмеялись в Comedy Club
Госпитализирован Никита Михалков - СМИ
Воробьев впервые высказался о романе с Дубцовой
Ольга Бузова расстроила поклонников недостатками фигуры
Тина Канделаки надела пиджак на кружевной бюстгальтер
Kia Cerato нового поколения: названы цены
Россияне не захотели покупать очень дорогие Шкоды
Стоимость квадратного метра жилья рассчитают по-новому
Над Москвой нависла угроза квартирного дефицита
Фоторепортажи
11Британия назвала имена россиян, подозреваемых в отравлении Скрипалей
15Умер Иосиф Кобзон
21:54 (мск), источник: Lenta.Ru

Пашинян поручил за два часа обезоружить охрану олигархов и чиновников

Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал заговором публикацию аудиозаписи разговора глав спецслужб, в которой те обсуждают резонансные уголовные дела, в частности, допрос бывшего президента Роберта Кочаряна. Об этом сообщает агентство «Новости-Армения».

Наверх
Источник: Reuters

«Прослушка глав спецслужб является заговором, преступлением по отношению к армянской государственности. Я поручил Службе национальной безопасности и полиции в самые краткие сроки найти заговорщиков и подвергнуть их самой суровой ответственности», — заявил он.

Глава правительства также приказал провести рейды против охраны олигархов и высокопоставленных чиновников.

«Так называемых охранников положить на асфальт и обезоружить всех. Через два часа глава СНБ Артур Ванецян и начальник полиции Валерий Осипян должны доложить мне о проделанной работе и достигнутых результатах», — добавил он, пообещав «вновь надеть камуфляж» в случае неисполнения приказа.

В конце июля Кочаряна обвинили в свержении конституционного строя во время событий 1—2 марта 2008 года. Тогда Кочарян ввел в стране чрезвычайное положение, чтобы разогнать вышедших на улицу оппозиционеров — сторонников первого президента Армении Левона Тер-Петросяна, который принимал участие в выборах 2008 года, но проиграл.

Тер-Петросян и его сторонники требовали пересчета голосов. Митинги переросли в беспорядки, которые были подавлены властями. Среди погибших оказались как сторонники оппозиции, так и представители правоохранительных органов.

 Разъяренная толпа набросилась на Жириновского. Видео
Раскрыт конфуз Путина на выборах
Международный уголовный суд не испугали угрозы со стороны США
Парень творчески отомстил бросившей его девушке (видео)
Как из-за девальвации рубля вырастут ставки по ипотеке
В Италии нашли клад на миллионы евро
Родители студентки ищут ей в помощь дворецкого и повара
Канадца, искавшего работу через соцсети, «забросали» деньгами
Сотрудница супермаркета съела ветчины на девять тысяч долларов
Спорт
Бывший капитан «Челси» захотел от «Спартака» больше денег О грядущем переходе Джона Терри в московский клуб сообщалось 8 сентября
Hi-Tech
Почему засыпать под звуки природы опасно Вашим ушам это не нравится.
Авто
Маленький кроссовер УАЗ: новый бренд, новая концепция Компания УАЗ отказалась от проекта паркетника, который скрывался под индексом 3170, но взамен автопроизводитель из Ульяновска обещает кое-что иное
Кино
Игорь Николаев с женой представили фильм, где снялись вместе Премьеру фильма «Счастья! Здоровья!» посетили многие звезды российского кино и шоубизнеса
Недвижимость
Стоимость квадратного метра жилья рассчитают по-новому
Виктор Ан перед отъездом решил сдать свою олимпийскую квартиру
История россиянина о жизни в Германии
Известная фигуристка разбогатела, продав дом после развода
Леди
Шнуров со спутницей, Тодоренко и Смолов на премии «Человек года 2018» Человеком года стал форвард сборной России Артем Дзюба.
Здоровье
Ученые советуют отказываться от алкоголя хотя бы раз в неделю «Разгрузочный» день поможет восстановить здоровье.
Все о ремонте
Скандинавская двушка, обставленная мебелью из ИКЕА
Личный опыт: 5 ошибок в дизайне маленькой трешки
Обустраиваем кухню: 7 вещей, на которых нельзя экономить
10 гениальных решений для вертикального хранения в квартире
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь