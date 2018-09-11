Пашинян поручил за два часа обезоружить охрану олигархов и чиновников

«Прослушка глав спецслужб является заговором, преступлением по отношению к армянской государственности. Я поручил Службе национальной безопасности и полиции в самые краткие сроки найти заговорщиков и подвергнуть их самой суровой ответственности», — заявил он.
«Так называемых охранников положить на асфальт и обезоружить всех. Через два часа глава СНБ Артур Ванецян и начальник полиции Валерий Осипян должны доложить мне о проделанной работе и достигнутых результатах», — добавил он, пообещав «вновь надеть камуфляж» в случае неисполнения приказа.
В конце июля Кочаряна обвинили в свержении конституционного строя во время событий