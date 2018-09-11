Международный уголовный суд перед США не ответчик

Источник: AP 2018

«МУС как суд, действующий в соответствии со своим статутом, продолжит свою работу в соответствии с установленными принципами и глобальной идеей верховенства права», — заявили во вторник в этом международном органе уголовной юстиции, расследующем дела, связанные с геноцидом, военными преступлениями, преступлениями против человечности и преступлениями агрессии.



Днем ранее работу МУС раскритиковал Джон Болтон, пообещавший дать ему «возможность умереть собственной смертью». «Если суд будет проводить расследования в отношении нас, Израиля или других союзников США, мы не останемся в стороне», — заявил советник американского президента.

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Он пообещал, во-первых, запретить въезд в страну судьям и прокурорам МУС. Во-вторых, — ввести санкции в отношении фондов суда, размещенных в США. В-третьих, — преследовать членов органа «в судебном порядке по американскому уголовному законодательству». Господин Болтон добавил: аналогичные меры примут «в отношении любой частной компании или государства, которые станут сотрудничать с МУС в преследовании граждан США».

Также Вашингтон планирует поднять в Совбезе ООН вопрос о «лишении суда его широких полномочий», чтобы расследования МУС не могли касаться американцев и граждан стран—союзниц США, которые не ратифицировали Римский статут — документ, учредивший МУС в 1998 году. США подписали документ в 2000 году, но не ратифицировали его, а в 2002 году президент Джордж Буш-младший и вовсе отозвал подпись. С тех пор отношения МУС с Вашингтоном остаются напряженными. В разные годы представители администрации США говорили, что суд нарушает суверенитет страны и ее национальные интересы. В речи 10 сентября Джон Болтон напомнил, что США смущают попытки МУС преследовать американских военных за преступления в Афганистане.

Основная причина, по которой Джон Болтон высказал претензии МУС, связана с палестинским вопросом.

В понедельник США объявили о закрытии офиса Организации освобождения Палестины (ООП) в Вашингтоне. Этому предшествовало обращение Палестины в МУС в мае этого года с просьбой начать расследование преступлений, совершенных «официальными лицами и другими гражданами Израиля» на палестинской территории (в частности, речь идет о периодически возникающих с марта в секторе Газа столкновениях между палестинцами и израильскими солдатами).

Джон Болтон объяснил, что Израиль пытается «защитить своих граждан от террористических атак на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа», а Палестина представляет для страны угрозу, в связи с чем США «не позволят МУС или любой другой организации ограничивать право Израиля на самооборону».

«В позиции господина Болтона нет ничего нового», — объясняет «Ъ» доцент кафедры международного права ВШЭ Глеб Богуш, напоминая: «По словам самого чиновника, он “имел честь” быть архитектором враждебной к МУС политики администрации Джорджа Буша-младшего, отозвавшего подпись под Римским статутом». При этом в прозвучавших угрозах введения санкций против суда в целом и сотрудничающих с ним стран в частности эксперт видит тренд, приводя в пример уголовное дело, заведенное в России в отношении всех членов Конституционного суда Украины.



Между тем представление господина Болтона о том, что «американские военнослужащие и вообще граждане США обладают иммунитетом независимо от того, где и что они совершили», по мнению Глеба Богуша, «чрезвычайно далеко как от международного права, так и от позиции самих США по отношению к другим странам». «Действительно, США не являются участниками Римского статута и не обязаны сотрудничать с судом (к чему их никто не принуждает). Но в случае, например, с “афганским” расследованием суда речь вовсе не идет об “универсальной” юрисдикции, как говорит Болтон, — рассуждает собеседник “Ъ”.— Афганистан — государство—участник МУС, и речь идет о преступлениях, совершенных на территории Афганистана».



«Если действия Суда соответствуют его мандату, но по каким-то причинам не нравятся США, это еще не основание для того, чтобы грозить структуре карами, включая преследование ее сотрудников, — оценивает заявление Джона Болтона в комментарии “Ъ” профессор международного права, судья международных уголовных трибуналов ООН в отставке Бахтияр Тузмухамедов.— В противном случае США уподобятся ливийским полевым командирам, в 2012 году захватившим группу сотрудников МУС».

Во вторник на стороне международного суда выступила Франция: МИД страны напомнил, что МУС «должен иметь возможность осуществлять свою деятельность без помех».

А министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф отметил: «Грубость этого мошеннического американского режима, кажется, не знает границ». Российские дипломаты между тем не стали официально высказывать свое мнение о ситуации. «Данный внешнеполитический шаг не касается России. Россия не является участником МУС», — ответили в министерстве на просьбу «Ъ» прокомментировать угрозы Джона Болтона.

Напомним, Москва отказалась от намерений войти в этот орган два года назад, так и не ратифицировав документ, который подписала в 2000 году. Выходу предшествовало решение МУС начать расследование военных преступлений в Грузии и Южной Осетии 2008 года, а также ежегодный отчет главного прокурора МУС Фату Бенсуды о конфликтах, по которым ведется предварительная проверка.