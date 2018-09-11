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22:17 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Международный уголовный суд перед США не ответчик

Международный уголовный суд (МУС) продолжит независимую работу по расследованию преступлений, несмотря на угрозу санкций со стороны Вашингтона. Об этом заявили во вторник в МУС, комментируя выступление советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона: накануне он пообещал запретить въезд в Соединенные Штаты судьям и прокурорам МУС, наложить санкции на фонды международного органа и лишить его «широких полномочий» с помощью Совбеза ООН. Причины подобных мер — расследование судом действий американских военных в Афганистане, а также угроза разбирательства в отношении ключевого ближневосточного союзника США — Израиля.

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Источник: AP 2018

«МУС как суд, действующий в соответствии со своим статутом, продолжит свою работу в соответствии с установленными принципами и глобальной идеей верховенства права», — заявили во вторник в этом международном органе уголовной юстиции, расследующем дела, связанные с геноцидом, военными преступлениями, преступлениями против человечности и преступлениями агрессии.

Днем ранее работу МУС раскритиковал Джон Болтон, пообещавший дать ему «возможность умереть собственной смертью». «Если суд будет проводить расследования в отношении нас, Израиля или других союзников США, мы не останемся в стороне», — заявил советник американского президента.

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Он пообещал, во-первых, запретить въезд в страну судьям и прокурорам МУС. Во-вторых, — ввести санкции в отношении фондов суда, размещенных в США. В-третьих, — преследовать членов органа «в судебном порядке по американскому уголовному законодательству». Господин Болтон добавил: аналогичные меры примут «в отношении любой частной компании или государства, которые станут сотрудничать с МУС в преследовании граждан США».

Также Вашингтон планирует поднять в Совбезе ООН вопрос о «лишении суда его широких полномочий», чтобы расследования МУС не могли касаться американцев и граждан стран—союзниц США, которые не ратифицировали Римский статут — документ, учредивший МУС в 1998 году. США подписали документ в 2000 году, но не ратифицировали его, а в 2002 году президент Джордж Буш-младший и вовсе отозвал подпись. С тех пор отношения МУС с Вашингтоном остаются напряженными. В разные годы представители администрации США говорили, что суд нарушает суверенитет страны и ее национальные интересы. В речи 10 сентября Джон Болтон напомнил, что США смущают попытки МУС преследовать американских военных за преступления в Афганистане.

Основная причина, по которой Джон Болтон высказал претензии МУС, связана с палестинским вопросом.

В понедельник США объявили о закрытии офиса Организации освобождения Палестины (ООП) в Вашингтоне. Этому предшествовало обращение Палестины в МУС в мае этого года с просьбой начать расследование преступлений, совершенных «официальными лицами и другими гражданами Израиля» на палестинской территории (в частности, речь идет о периодически возникающих с марта в секторе Газа столкновениях между палестинцами и израильскими солдатами).

Джон Болтон объяснил, что Израиль пытается «защитить своих граждан от террористических атак на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа», а Палестина представляет для страны угрозу, в связи с чем США «не позволят МУС или любой другой организации ограничивать право Израиля на самооборону».

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Болтон «похоронил» Международный уголовный суд из-за расследования по Афганистану

«В позиции господина Болтона нет ничего нового», — объясняет «Ъ» доцент кафедры международного права ВШЭ Глеб Богуш, напоминая: «По словам самого чиновника, он “имел честь” быть архитектором враждебной к МУС политики администрации Джорджа Буша-младшего, отозвавшего подпись под Римским статутом». При этом в прозвучавших угрозах введения санкций против суда в целом и сотрудничающих с ним стран в частности эксперт видит тренд, приводя в пример уголовное дело, заведенное в России в отношении всех членов Конституционного суда Украины.

Между тем представление господина Болтона о том, что «американские военнослужащие и вообще граждане США обладают иммунитетом независимо от того, где и что они совершили», по мнению Глеба Богуша, «чрезвычайно далеко как от международного права, так и от позиции самих США по отношению к другим странам». «Действительно, США не являются участниками Римского статута и не обязаны сотрудничать с судом (к чему их никто не принуждает). Но в случае, например, с “афганским” расследованием суда речь вовсе не идет об “универсальной” юрисдикции, как говорит Болтон, — рассуждает собеседник “Ъ”.— Афганистан — государство—участник МУС, и речь идет о преступлениях, совершенных на территории Афганистана».

«Если действия Суда соответствуют его мандату, но по каким-то причинам не нравятся США, это еще не основание для того, чтобы грозить структуре карами, включая преследование ее сотрудников, — оценивает заявление Джона Болтона в комментарии “Ъ” профессор международного права, судья международных уголовных трибуналов ООН в отставке Бахтияр Тузмухамедов.— В противном случае США уподобятся ливийским полевым командирам, в 2012 году захватившим группу сотрудников МУС».

Во вторник на стороне международного суда выступила Франция: МИД страны напомнил, что МУС «должен иметь возможность осуществлять свою деятельность без помех».

А министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф отметил: «Грубость этого мошеннического американского режима, кажется, не знает границ». Российские дипломаты между тем не стали официально высказывать свое мнение о ситуации. «Данный внешнеполитический шаг не касается России. Россия не является участником МУС», — ответили в министерстве на просьбу «Ъ» прокомментировать угрозы Джона Болтона.

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Напомним, Москва отказалась от намерений войти в этот орган два года назад, так и не ратифицировав документ, который подписала в 2000 году. Выходу предшествовало решение МУС начать расследование военных преступлений в Грузии и Южной Осетии 2008 года, а также ежегодный отчет главного прокурора МУС Фату Бенсуды о конфликтах, по которым ведется предварительная проверка.

Этот доклад был опубликован 14 ноября 2016 года, и присоединение Крыма к России приравнивалось в нем к оккупации, а ситуация на территории полуострова — к «международному вооруженному конфликту между Украиной и Россией». Теперь Россия не выдает Международному уголовному суду граждан, разыскиваемых им.

В то время как МИД воздержался от обсуждения намерений США, сенатор Андрей Клишас в разговоре с «РИА Новости» назвал планы Белого дома «кульминацией американского антагонизма по отношению к международному праву и цивилизованным средствам разрешения международных противоречий». Напомним, в период правления Дональда Трампа США вышли из Транстихоокеанского партнерства, Парижского соглашения по климату, ЮНЕСКО, иранской ядерной сделки, Совета по правам человека ООН, а также прекратили финансирование Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам.

Екатерина Мареева; Анна Пушкарская, Санкт-Петербург; Елена Черненко

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