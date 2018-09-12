Госдеп: США не обвиняют Россию в причастности к акустическим атакам на Кубе

Источник: AFP 2018

Мы видели волну новостей, где вина возлагалась на российские власти со ссылкой на неназванных американских чиновников. Я бы попросила всех сейчас отнестись к заявлениям этих чиновников очень скептически. Как вы должны знать, расследование продолжается. Хезер Науэрт Официальный представитель госдепа США

Ранее телеканал NBC News со ссылкой на неназванные источники сообщил, что США подозревают, что за акустическим воздействием на американских дипломатов на Кубе и в Китае, которое привело к проблемам со здоровьем у них, может стоять Россия.

По словам Науэрт, на сегодня не установлены ни причина, ни ответственные за произошедшее личности или группы.