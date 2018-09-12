Госдеп: США не обвиняют Россию в причастности к акустическим атакам на Кубе

Мы видели волну новостей, где вина возлагалась на российские власти со ссылкой на неназванных американских чиновников. Я бы попросила всех сейчас отнестись к заявлениям этих чиновников очень скептически. Как вы должны знать, расследование продолжается.
Хезер Науэрт Официальный представитель госдепа США
Ранее телеканал NBC News со ссылкой на неназванные источники сообщил, что США подозревают, что за акустическим воздействием на американских дипломатов на Кубе и в Китае, которое привело к проблемам со здоровьем у них, может стоять Россия.
По словам Науэрт, на сегодня не установлены ни причина, ни ответственные за произошедшее личности или группы.
По данным американской стороны, работники посольств Канады и США на Кубе подвергались «атакам» с использованием специальных приборов с конца 2016 года. Причем происходило это в разное время и в разных местах. Как утверждается, в результате у пострадавших возникли серьезные проблемы со здоровьем. В конце сентября 2017 года госдеп опубликовал предупреждение, в котором были перечислены такие имевшиеся у пострадавших симптомы, как потеря слуха, головная боль, слабость, плохой сон.