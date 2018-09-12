Госдеп обвинил Россию в дискредитации сирийских «Белых касок»

Источник: AP 2018

«Режим Асада и Россия продолжают ложно обвинять “Белые каски” в рамках масштабной кампании дезинформации, которая представляет опасность для волонтеров, — сказала она. — Соединенные Штаты и их союзники продолжают поддерживать эту организацию».

Ранее 11 сентября российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии сообщил, что в провинции Идлиб начались съемки постановочной атаки с применением химического оружия. В Минобороны отметили, что в районе населенного пункта Джиср-эш-Шугур по заранее заготовленному сценарию снимается оказание помощи мирным жителям «Белыми касками» после «якобы применения сирийской армией так называемых бочковых авиабомб с отравляющими веществами».