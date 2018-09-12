Министр здравоохранения Испании подала в отставку из-за скандала с дипломом
МАДРИД, 12 сен — РИА Новости. Министр здравоохранения Испании Кармен Монтон подала в отставку
МАДРИД, 12 сен — РИА Новости. Министр здравоохранения Испании Кармен Монтон подала в отставку
Ранее издание eldiario.es сообщило, что министр получила магистерскую степень, не посещая занятий, а по информации телеканала La Sexta, большая часть итоговой работы была плагиатом.
Еще накануне Монтон утверждала, что получение всех документов об образовании в Университете короля Хуана Карлоса было законным и она готова предоставить необходимые подтверждения. Однако во вторник вечером в заявлении по телевидению она объявила об уходе. «Я сообщила Педро Санчесу о моем решении подать в отставку», — сказала министр.
Новым министром здравоохранения стала Мария Луиса Карседо, которая в июле была назначена верховным комиссаром по борьбе с детской бедностью, говорится в сообщении испанского правительства.
Это далеко не первый скандал, связанный с учебой испанских политиков в этом университете. В апреле
Это уже вторая отставка в кабинете