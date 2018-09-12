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00:55 (мск), источник: РИА Новости

Министр здравоохранения Испании подала в отставку из-за скандала с дипломом

МАДРИД, 12 сен — РИА Новости. Министр здравоохранения Испании Кармен Монтон подала в отставку из-за скандала, связанного с получением магистерской степени мадридского университета.

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Источник: Reuters

Ранее издание eldiario.es сообщило, что министр получила магистерскую степень, не посещая занятий, а по информации телеканала La Sexta, большая часть итоговой работы была плагиатом.

Еще накануне Монтон утверждала, что получение всех документов об образовании в Университете короля Хуана Карлоса было законным и она готова предоставить необходимые подтверждения. Однако во вторник вечером в заявлении по телевидению она объявила об уходе. «Я сообщила Педро Санчесу о моем решении подать в отставку», — сказала министр.

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Новым министром здравоохранения стала Мария Луиса Карседо, которая в июле была назначена верховным комиссаром по борьбе с детской бедностью, говорится в сообщении испанского правительства.

Это далеко не первый скандал, связанный с учебой испанских политиков в этом университете. В апреле из-за аналогичного скандала подала в отставку председатель правительства сообщества Мадрид Кристина Сифуэнтес. Дело об учебе лидера оппозиционной Народной партии Испании Пабло Касадо передано на рассмотрение Верховного суда.

Это уже вторая отставка в кабинете премьер-министра Санчеса, пришедшего к власти в начале июня. Всего через неделю после назначения со своего поста ушел министр культуры Испании, известный журналист и писатель Максим Уэрта. Причиной стала публикация в газете El Confidencial о том, что Уэрта уклонялся от уплаты налогов и в прошлом году его оштрафовали налоговые органы.

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