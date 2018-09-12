Украина перебросила армейскую группировку в Приазовье
Вооруженные силы Украины усилили армейскую группировку в Приазовье. Об этом в своем Facebook сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ
Вооруженные силы Украины усилили армейскую группировку в Приазовье. Об этом в своем Facebook сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ
«В ответ на агрессивные действия Российской Федерации в Азовском море, по решению Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, усилена группировка Вооруженных Сил, в том числе Сухопутных войск, на Азовском направлении. Осуществляются меры по обеспечению полного контроля ситуации в регионе, поддержки действий корабельной группировки, обеспечения надежной обороны морского побережья», — написал он.
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