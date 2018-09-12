Украина перебросила армейскую группировку в Приазовье

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«В ответ на агрессивные действия Российской Федерации в Азовском море, по решению Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, усилена группировка Вооруженных Сил, в том числе Сухопутных войск, на Азовском направлении. Осуществляются меры по обеспечению полного контроля ситуации в регионе, поддержки действий корабельной группировки, обеспечения надежной обороны морского побережья», — написал он.

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9 сентября Военно-морские силы Украины начали переброску в Азовское море малых бронированных артиллерийских катеров. Издание «Украинский военный портал» пишет, что всего будут направлены три таких корабля, а до конца текущего года на Азове будет создана полноценная база украинских ВМС.

О планах Киева увеличить группировку кораблей в Азовском море было объявлено в конце августа. Украинские власти заявляют, что видят угрозу военно-экономической блокады со стороны России.

29 августа на Украине заявили о разработке плана для отражения «агрессии» России в Азовском море. По мнению бывшего командующего Военно-морскими силами Украины вице-адмирала Сергея Гайдука, прежде всего Киеву следует разработать вероятные сценарии действий России. Вторым шагом, отмечает он, должны стать «политические, экономические, информационные и, в конце концов, силовые “домашние заготовки” на случай обострения обстановки при любом из возможных сценариев действий России».