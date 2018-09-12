США заблокировали полеты российского Ту-214 по Договору по открытому небу

Источник: РИА "Новости"

Об этом начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков заявил в интервью «Красной звезде».

Как отмечается, представители подписавших договор стран присутствовали на освидетельствовании самолета, проходившем со 2 по 11 сентября этого года на авиабазе Кубинка. Представители 22 государств подписали документ, разрешающий Ту-214ОН летать над их территориями с наблюдательными целями.

«Однако руководитель американской делегации, в нарушение требований Договора по открытому небу, без объяснения и указания каких-либо причин отказался подписывать заключительный документ», — сказал Рыжков.

Он пояснил, что такое решение Соединенных Штатов объясняется полученными от руководства страны указаниями.