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06:48 (мск), источник: Газета.Ру

США заблокировали полеты российского Ту-214 по Договору по открытому небу

Соединенные Штаты решили не допускать российский самолет Ту-214ОН до полетов, которые предусмотрены Договором по открытому небу.

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Источник: РИА "Новости"

Об этом начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков заявил в интервью «Красной звезде».

Как отмечается, представители подписавших договор стран присутствовали на освидетельствовании самолета, проходившем со 2 по 11 сентября этого года на авиабазе Кубинка. Представители 22 государств подписали документ, разрешающий Ту-214ОН летать над их территориями с наблюдательными целями.

«Однако руководитель американской делегации, в нарушение требований Договора по открытому небу, без объяснения и указания каких-либо причин отказался подписывать заключительный документ», — сказал Рыжков.

Он пояснил, что такое решение Соединенных Штатов объясняется полученными от руководства страны указаниями.

Ранее сообщалось, что в соответствии с положениями подписанного президентом США Дональдом Трампом американского оборонного бюджета на 2019 год, американская сторона приняла решение о заморозке сотрудничества с Россией в рамках Договора по открытому небу.

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