Путин предложил заключить мирный договор с Японией до конца года без предварительных условий
Президент России Владимир Путин предложил
Президент России Владимир Путин предложил
70 лет мы ведем переговоры. Синдзо (Абэ) сказал: давайте поменяем подходы. Давайте. Так вот какая идея мне пришла в голову: давайте заключим мирный договор, не сейчас, но до конца года, без всяких предварительных условий.
«А потом, на основе этого мирного договора, как друзья, продолжим решать все спорные вопросы. Разумеется, мне кажется, что это облегчило бы нам решение всех проблем, с которыми мы не можем справиться на протяжении 70 лет», — добавил президент.
Ранее 10 сентября президент России Владимир Путин после встречи с
«Разумеется, в ходе переговоров затронули проблему мирного договора. Как известно, этот вопрос обсуждается многими десятилетиями, и было наивным полагать, что можно решить его в одночасье. Но мы готовы искать развязки, которые устроили бы и Россию, и Японию, которые будут приняты народами обеих стран», — сообща Путин после встречи с
Россия и Япония не подписали официальный мирный договор по итогам Второй мировой войны
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