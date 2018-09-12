Путин предложил заключить мирный договор с Японией до конца года без предварительных условий

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70 лет мы ведем переговоры. Синдзо (Абэ) сказал: давайте поменяем подходы. Давайте. Так вот какая идея мне пришла в голову: давайте заключим мирный договор, не сейчас, но до конца года, без всяких предварительных условий. Владимир Путин президент РФ

«А потом, на основе этого мирного договора, как друзья, продолжим решать все спорные вопросы. Разумеется, мне кажется, что это облегчило бы нам решение всех проблем, с которыми мы не можем справиться на протяжении 70 лет», — добавил президент.

Ранее 10 сентября президент России Владимир Путин после встречи с премьер-министром Японии Синдзо Абэ рассказал о ходе переговоров о заключении мирового договора между странами.

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«Разумеется, в ходе переговоров затронули проблему мирного договора. Как известно, этот вопрос обсуждается многими десятилетиями, и было наивным полагать, что можно решить его в одночасье. Но мы готовы искать развязки, которые устроили бы и Россию, и Японию, которые будут приняты народами обеих стран», — сообща Путин после встречи с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

Россия и Япония не подписали официальный мирный договор по итогам Второй мировой войны из-за спорных территориальных вопросов, касающихся островов в западной части Тихого океана — Южных Курил. Токио претендует на острова и считает их возвращение в состав Японии необходимым условием заключения мирного договора с Россией. В то же время Москва не признает притязания на острова, считая, что Южные Курилы вошли в состав СССР согласно международным юридическим нормам.