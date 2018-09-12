Путин призвал подозреваемых в отравлении Скрипалей выступить в СМИ
По его словам, российским властям известно, что это за люди.
По его словам, российским властям известно, что это за люди.
Президент России Владимир Путин во время выступления на пленарной сессии Восточного экономического форума рассказал о подозреваемых в отравлении
В принципе мы, конечно, посмотрели, что это за люди, мы знаем, кто они такие, мы их нашли. Надеюсь, что они сами появятся и сами о себе расскажут. Это будет лучше для всех. Ничего там особенного и криминального нет.
«Я хочу к ним обратиться, чтобы они нас услышали сегодня. Пускай они
Путин отвечал на вопрос модератора сессии — ведущего телеканала «Россия 24» Сергея Брилева.
Великобритания 5 сентября объявила, что подозреваемые в отравлении Скрипалей въехали в страну под именами Александр Петров и Руслан Боширов. Британская прокуратура отмечала, что они находятся на территории России. Британский
Франция, Германия, Канада и США поддержали вывод Британии о том, что Скрипалей отравили офицеры ГРУ и что «эта операция была почти точно одобрена на высоком правительственном уровне. Страны призвали Россию обеспечить «полное раскрытие программы по разработке «Новичка».
Кремль подчеркивал, что заявления о причастности к отравлению высшего руководства России недопустимы. «Об этом не может быть и речи —
Скрипали были обнаружены без сознания в британском городе Солсбери в марте. Спустя неделю Мэй заявила, что они были отравлены
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