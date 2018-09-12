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10:05 (мск), источник: Ведомости

Путин призвал подозреваемых в отравлении Скрипалей выступить в СМИ

По его словам, российским властям известно, что это за люди.

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Президент России Владимир Путин во время выступления на пленарной сессии Восточного экономического форума рассказал о подозреваемых в отравлении экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. По его словам, они являются гражданскими лицами.

В принципе мы, конечно, посмотрели, что это за люди, мы знаем, кто они такие, мы их нашли. Надеюсь, что они сами появятся и сами о себе расскажут. Это будет лучше для всех. Ничего там особенного и криминального нет.
Владимир Путин
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«Я хочу к ним обратиться, чтобы они нас услышали сегодня. Пускай они куда-нибудь придут — вот в средства массовой информации», — отметил Путин.

Путин отвечал на вопрос модератора сессии — ведущего телеканала «Россия 24» Сергея Брилева.

Великобритания 5 сентября объявила, что подозреваемые в отравлении Скрипалей въехали в страну под именами Александр Петров и Руслан Боширов. Британская прокуратура отмечала, что они находятся на территории России. Британский премьер-министр Тереза Мэй заявила, что они принадлежат к «российской военной разведке, известной как ГРУ», и что они получили приказ на «высоком уровне» руководства России.

Франция, Германия, Канада и США поддержали вывод Британии о том, что Скрипалей отравили офицеры ГРУ и что «эта операция была почти точно одобрена на высоком правительственном уровне. Страны призвали Россию обеспечить «полное раскрытие программы по разработке «Новичка».

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Кремль подчеркивал, что заявления о причастности к отравлению высшего руководства России недопустимы. «Об этом не может быть и речи — какие-либо предположения на этот счет или обвинения являются недопустимыми», — отмечал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Он также отмечал, что для того, чтобы у российских властей были правовые основания для проверки личности подозреваемых, необходимо обращение британской стороны.

Скрипали были обнаружены без сознания в британском городе Солсбери в марте. Спустя неделю Мэй заявила, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок», разработанным в России, и обвинила Москву в причастности к произошедшему. В Москве все обвинения отвергали. Британия, США, а также 21 европейская страна выслали российских дипломатов. Власти России ответили зеркально. В августе США ввели против России новые санкции, придя к выводу, что Москва причастна к оравлению.

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Что стало известно из отчета полиции об отравлении в Солсбери

Как отравили Скрипалей: версия британских властей.

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