Россию накажут за предстоящие выборы в США

Источник: Reuters

Президент США Дональд Трамп сегодня может подписать исполнительное решение, предусматривающее введение санкций против иностранных физических лиц и компаний, уличенных в попытках вмешательства в предстоящие 6 ноября выборы в Конгресс. Ранее представители спецслужб США не раз говорили о том, что Москва готовит кампанию по вмешательству в избирательные процессы. Власти РФ называют такие утверждения голословными. С подробностями — корреспондент «Ъ» в Вашингтоне Кирилл Белянинов.

О том, что распоряжение главы Белого дома о новых санкциях может быть подписано уже сегодня, первым сообщило агентство Reuters. По словам неназванных источников агентства, документ будет предусматривать введение жестких мер против иностранных физических лиц и компаний, которые будут заподозрены в попытках вмешательства в выборы в США. «Администрация стремится установить новую норму в киберпространстве. Это первый шаг в установлении таких границ и в публичном объявлении нашего ответа за плохое поведение», — сказал собеседник агентства. Контроль за исполнением распоряжения президента будет возложен на директора Национальной службы разведки, а отслеживанием попыток вмешательства займутся сразу несколько федеральных агентств, включая ЦРУ, Агентство национальной безопасности и Министерство внутренней безопасности.

Как пояснил источник Reuters, под «вмешательством» будет подразумеваться попытка кибератаки на «избирательную инфраструктуру», включая машины для голосования и центры обработки избирательных бюллетеней, организация пропагандистской кампании с целью изменения общественного мнения или «систематические утечки частной политической информации».

Во всех этих случаях сотрудники федерального агентства, обнаружившие попытку вмешательства, будут обязаны сообщать об этом в офис директора Национальной службы разведки.

Позднее информацию Reuters со ссылкой на собственные источники подтвердили и другие американские СМИ. Выдержки из «черновика» президентского распоряжения еще летом публиковали газеты The Washington Post и The Wall Street Journal. При этом ни в одном из сообщений со ссылкой на готовящийся документ не упоминается Россия и не уточняется, какими именно могут быть новые санкции.

Между тем в своих публичных выступлениях в последние месяцы руководители американских спецслужб неоднократно заявляли о том, что, по их данным, Москва готовит кампанию по вмешательству в предстоящие в ноябре в США выборы в Конгресс. Одновременно американские специалисты сообщали о попытках проведения схожих киберопераций со стороны Китая, а также кампании дезинформации в социальной сети Facebook, организованной Тегераном и проведенной «в русском стиле».

В Москве считают такие заявления голословными. Выступая на форуме молодых дипломатов в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ), глава МИД РФ Сергей Лавров назвал вынесение дела о вмешательстве России в президентские выборы США на международную арену «недостойным наших великих народов».

«Получается, что это уже не американское дело, это дело всего мира — обвинить Россию в том, что мы якобы вмешались в эти выборы», — сказал министр.

Он также добавил, что политика санкционного давления, которую используют США, не может иметь долгосрочный успех. «Есть такой лозунг — “Америка — номер один”. Он заслуживает уважения: американцы — большие патриоты, и это достойно. Но когда этот лозунг переходит в стадию применения в практических делах, он порой вступает в противоречие с необходимостью искать компромиссы и договариваться», — сказал глава внешнеполитического ведомства России.

В Белом доме и Министерстве финансов США не ответили на запросы «Ъ» о готовящемся документе.

В Конгрессе, в свою очередь, заявили, что ничего не знают о предстоящем подписании нового санкционного распоряжения, несмотря на то что обычно Белый дом заранее сообщает законодателям о подготовке подобных документов. «Нам абсолютно ничего не известно об этом документе», — заявил «Ъ» сотрудник аппарата одного из комитетов Конгресса США, попросивший не называть его имя. По словам собеседника «Ъ», члены профильных комитетов, Палаты представителей и Сената, обычно участвующие в обсуждении санкционных инициатив, также не были ознакомлены с текстом распоряжения. По данным нескольких американских СМИ, в течение второй половины дня во вторник несколько влиятельных законодателей напрямую обращались в Белый дом с просьбой предоставить им текст документа, но получили отказ.

Президент Дональд Трамп неоднократно заявлял, что не разделяет выводы американского разведсообщества о вмешательстве Москвы в президентские выборы 2016 года. Еще во время предвыборной кампании он уточнил, что кибератаки «мог организовать Китай или любая другая страна мира, а мог — сидящий на диване (хакер.— “Ъ”) весом 200 кг».

Законодатели, в свою очередь, обвиняли Белый дом в попытках проводить «излишне мягкую» политику в отношении Москвы. Минувшим летом, после встречи президентов двух стран в Хельсинки, в ходе которой Дональд Трамп вновь отказался публично обвинить Кремль в организации кибератак, в Конгрессе объявили: законодатели самостоятельно займутся санкционной политикой в отношении России.

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Новость Кибертрофированное сознание

За последние две недели в комитетах по международным и банковским делам Сената прошла серия слушаний, в ходе которых обсуждались детали новых санкций против РФ. Всего на рассмотрении обеих палат Конгресса сейчас находятся пять законопроектов, предусматривающих жесткие меры в отношении Москвы.

Один из них, подготовленный сенатором-демократом Робертом Менендесом и республиканцем Линдси Грэмом, вводит ограничения на операции с суверенным долгом РФ и предусматривает введение санкций против компаний, сотрудничающих с предприятиями энергетического сектора России. Еще один законопроект, соавторами которого стали республиканец Марко Рубио и демократ Крис Ван Холлен, предписывает автоматическое введение санкций против Москвы в случае, если директор Национальной службы разведки США придет к выводу о том, что российское руководство вновь попыталось вмешаться в ход предвыборной кампании.

По мнению экспертов, объявляя о новом санкционном распоряжении президента, Белый дом пытается перехватить инициативу у Конгресса. «В свое время Барак Обама уже использовал подобную тактику, вводя санкции против России исполнительным распоряжением, — пояснил “Ъ” политолог Джонатан Сандерс.— Дело в том, что президент вправе в любой момент отменить свое собственное распоряжение, а решение, одобренное Конгрессом, превращается в закон, который будет действовать годами. Его может отменить только столь же солидарное решение Конгресса».

Как считает бывший высокопоставленный сотрудник Офиса по контролю за иностранными активами Минфина США, отвечающего за санкционную политику, Адам Смит, готовящийся документ может быть обычной «бюрократической пустышкой». По его словам, если в распоряжении не упомянуты конкретные лица и компании, то его в лучшем случае можно считать лишь планом введения санкций на будущее. «Тогда это просто бюрократические игры», — отмечает господин Смит.