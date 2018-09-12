Абэ подтвердил решимость вместе с Путиным двигаться к заключению мирного договора

Источник: РИА "Новости"

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ подтвердил решимость двигаться вместе с президентом РФ Владимиром Путиным к заключению мирного договора между Японией и Россией. Об этом глава японского правительства заявил в среду, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума.

Владимир, давайте еще раз здесь подтвердим наши намерения перед такой большой аудиторией в качестве свидетелей. Давайте идти вперед, задавая себе такие вопросы: «Если не сделать этого сейчас, то когда?», «Если этого не сделаем мы, то кто кроме нас? Синдзо Абэ ​​​​​​​Премьер-министр Японии

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Абэ признался, что лидеры двух государств уже очень хорошо знают, что сделать это непросто. «Но на нас лежит ответственность за будущие поколения. Мы несем ответственность за то, чтобы полностью убрать из Северо-Восточной Азии весь послевоенный пейзаж и изменить будущее, наполнив его надеждой», — подчеркнул глава японского правительства.

Москва и Токио много десятилетий ведут консультации с целью выработки мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для этого является принадлежность южной части Курил: после окончания войны весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако Токио оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы островов, которую в Японии называют Хабомаи. Как неоднократно заявлял МИД РФ, российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.

Сотрудничество на Курилах

Совместная хозяйственная деятельность на южных Курильских островах ведет к обоюдному доверию и решению проблемы мирного договора между Японией и РФ, отмеитл Абэ.

Мы с президентом Путиным договорились, что необходимо менять наши подходы [к этой проблеме] с тем, чтобы наши народы осознавали значение необходимости решить проблему мирного договора. Именно совместная хозяйственная деятельность ведет к установлению доверия и достижению этой цели. Синдзо Абэ Премьер-министр Японии

Основой для развития экономического сотрудничества двух стран стал план из восьми пунктов, предложенный премьер-министром Японии Синдзо Абэ в мае 2016 года. Документ подразумевает укрепление отношений в области энергетики, малого и среднего бизнеса, индустриализации Дальнего Востока, расширения экспортной базы. В него входит и предложение укреплять взаимодействие в сфере передовых технологий, включая атомную энергетику, и в области гуманитарных обменов. Как сообщалось ранее, более 60 проектов из 130, разработанных в рамках плана, уже находятся в стадии активной реализации.

Призыв учиться и работать в Японии

Абэ обратился к российской молодежи с призывом приезжать в Японию, чтобы там жить, учиться, работать и вместе с японцами создавать новую страну будущего.

«Новая эпоха уже начинается в Японии благодаря новому поколению ее жителей, а также благодаря людям, приезжающим к нам со всего мира. Я громким голосом призываю молодежь России: приезжайте в Японию, живите, учитесь, работайте и создавайте новую Японию вместе с ее жителями», — сказал он.

По его словам, воспитание молодежи, которая может от всего сердца верить в то, что будущее — это надежды, является важнейшей обязанностью всех людей, руководящих страной.

«Не проходит и дня, чтобы я не надеялся на то, что появляющееся в Японии молодое поколение, объединив усилия с молодежью из России, Китая, Республики Корея и Монголии, станет движущей силой для создания мира и процветания в Азии и во всем мире и, в конечном счете, для наступления эпохи, по-настоящему полной надежд», — заявил Абэ.

Японский премьер также отметил, что японская столица должна преобразиться к 2020 году, когда там пройдут летние Олимпийские игры. «Возможно, что беспилотные автомобили будут не только ездить по земле, но и станут летающими автомобилями, которые будут трансформироваться в летательные аппараты», — рассказал глава правительства.

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Мост между Сахалином и Хоккайдо

Вопрос строительства железнодорожного перехода между Сахалином и материковой части России, а также строительство моста между Сахалином и Хоккайдо требуют тщательного экспертного изучения технической стороны проекта и оценки его экономической составляющей, сказал Абэ.

«Эти проекты требуют тщательного экспертного изучения технической стороны вопроса и оценки экономической рентабельности», — подчеркнул глава японского правительства.

Как ранее заявлял в интервью ТАСС министр экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко, осуществление крупномасштабных проектов сотрудничества с Россией наподобие строительства моста между островами Сахалин и Хоккайдо потребует особой поддержки со стороны японского народа.

Безграничные возможности

Синдзо Абэ также высказал уверенность в том, что японско-российские отношения таят в себе безграничные возможности.

Японско-российские отношения таят в себе безграничные возможности для закладки краеугольного камня мира и процветания в этом регионе в XXI веке. Синдзо Абэ Премьер-министр Японии