Путин: Трамп проявил смелость в ситуации с КНДР

«Из того, что сказал премьер Японии господин Синдзо Абэ (он также присутствует на заседании ВЭФ.— “Ъ”), действительно, президент Трамп проявил, как он сказал, новаторский подход к взаимодействию с Северной Кореей. Я согласен, это проявление определенной смелости и новаторского подхода», — сказал господин Путин.

Первый в истории саммит США и КНДР состоялся в июне в Сингапуре. По его итогам Дональд Трамп заявил, что подписал «подробный» документ с КНДР, и добавил, что процесс денуклеаризации Корейского полуострова начнется «очень быстро». Лидер КНДР Ким Чен Ын назвал подписание итогового документа «новым стартом» в отношениях двух стран. В сентябре он направил господину Трампу письмо с предложением провести еще одну встречу.