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12:07 (мск), источник: Коммерсантъ

Путин: Трамп проявил смелость в ситуации с КНДР

Президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума заявил, что президент США Дональд Трамп проявил новаторский подход к урегулированию отношений с КНДР.

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Источник: AP 2018

«Из того, что сказал премьер Японии господин Синдзо Абэ (он также присутствует на заседании ВЭФ.— “Ъ”), действительно, президент Трамп проявил, как он сказал, новаторский подход к взаимодействию с Северной Кореей. Я согласен, это проявление определенной смелости и новаторского подхода», — сказал господин Путин.

Первый в истории саммит США и КНДР состоялся в июне в Сингапуре. По его итогам Дональд Трамп заявил, что подписал «подробный» документ с КНДР, и добавил, что процесс денуклеаризации Корейского полуострова начнется «очень быстро». Лидер КНДР Ким Чен Ын назвал подписание итогового документа «новым стартом» в отношениях двух стран. В сентябре он направил господину Трампу письмо с предложением провести еще одну встречу.

Справка
Что изменилось после встречи Кима и Трампа? Объясняем в 300 словахМаксимально коротко отвечаем на основные вопросы о кризисе вокруг КНДР, ее ядерного оружия, и результатах прошедшей встречи.
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