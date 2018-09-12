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13:56 (мск), источник: Интерфакс

Путин сообщил, что он, в отличие от Лаврова, за снятие визовых барьеров

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU — Президент РФ Владимир Путин высказался за облегчение процесса получения российских виз гражданами других стран, снятии визовых барьеров, но на основе взаимности, в частности, с Японией.

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Источник: РИА "Новости"

«Я — “за”. Лавров — против. А я вынужден прислушиваться к мнению специалистов. Как утверждают сотрудники МИД, вопросы подобного рода решаются главным образом, в основном, на основе взаимности», — сказал Путин на пленарном заседании на Восточном экономическом форуме в среду.

Он добавил, что «мы пока останемся при таком формате решения этих вопросов, но будем стремиться к снятию всех визовых барьеров».

«Синдзо (Абэ, премьер-министр Японии — ИФ), если вынужден каждый раз получать визу, дадим ему сразу пяти- или 10-летнюю визу», — сказал президент.

Ранее во время переговоров с российским лидером Абэ сообщил, что с октября этого года будут приняты новые меры по облегчению выдачи виз для групп российских туристов.

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