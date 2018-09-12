Путин сообщил, что он, в отличие от Лаврова, за снятие визовых барьеров

Источник: РИА "Новости"

«Я — “за”. Лавров — против. А я вынужден прислушиваться к мнению специалистов. Как утверждают сотрудники МИД, вопросы подобного рода решаются главным образом, в основном, на основе взаимности», — сказал Путин на пленарном заседании на Восточном экономическом форуме в среду.

Он добавил, что «мы пока останемся при таком формате решения этих вопросов, но будем стремиться к снятию всех визовых барьеров».

«Синдзо (Абэ, премьер-министр Японии — ИФ), если вынужден каждый раз получать визу, дадим ему сразу пяти- или 10-летнюю визу», — сказал президент.