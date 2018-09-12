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14:26 (мск), источник: РИА Новости

Шульгин назвал возможный мотив организаторов инцидента со Скрипалями

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Организаторы инцидента с отравлением в Солсбери пытались повлиять на выборы президента РФ, прошедшие в марте этого года, считает постпред России при Организации по запрещению химического оружия Александр Шульгин.

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Источник: РИА Новости

«Явно был расчет на то, чтобы оказать воздействие на президентские выборы в России весной этого года», — сказал он в эфире телеканала Ruptly.

По его словам, британская сторона, в свою очередь, утверждает, что покушение на Скрипалей было выгодно России, так как якобы укладывается в ее госполитику по уничтожению предателей.

«Мы показали, что этот тезис насквозь лживый, ничего этого нет», — отметил Шульгин.

Есть масса других нестыковок, пробелов, несоответствий, мы на все это обратили внимание, ставили этот вопрос перед британцами в свое время.
Александр Шульгин
постпред России при Организации по запрещению химического оружия
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Путешествие Петрова и Боширова

Четвертого марта в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. В Лондоне заявили, что к случившемуся причастна Россия, Москва это категорически отрицает.

Россия не раз предлагала провести совместное расследование инцидента, однако Лондон проигнорировал инициативу и отказал в доступе к Скрипалям. Также МИД уличил британского премьера Терезу Мэй во лжи. Так, она утверждала, что яд изготовили в России. Однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли.

Позднее Лондон предъявил фотографии двух «подозреваемых в отравлении Скрипалей», утверждая, что это два офицера ГРУ — Александр Петров и Руслан Боширов. В Москве заявили, что эти имена России «ничего не говорят» и вновь призвали Британию перейти от обвинений и манипуляций к сотрудничеству.

Справка
Что стало известно из отчета полиции об отравлении в Солсбери

Как отравили Скрипалей: версия британских властей.

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