Шульгин назвал возможный мотив организаторов инцидента со Скрипалями

«Явно был расчет на то, чтобы оказать воздействие на президентские выборы в России весной этого года», — сказал он в эфире телеканала Ruptly.
По его словам, британская сторона, в свою очередь, утверждает, что покушение на Скрипалей было выгодно России, так как якобы укладывается в ее госполитику по уничтожению предателей.
«Мы показали, что этот тезис насквозь лживый, ничего этого нет», — отметил Шульгин.
Есть масса других нестыковок, пробелов, несоответствий, мы на все это обратили внимание, ставили этот вопрос перед британцами в свое время.
Александр Шульгин постпред России при Организации по запрещению химического оружия
Четвертого марта в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. В Лондоне заявили, что к случившемуся причастна Россия, Москва это категорически отрицает.
Россия не раз предлагала провести совместное расследование инцидента, однако Лондон проигнорировал инициативу и отказал в доступе к Скрипалям. Также МИД уличил британского премьера Терезу Мэй во лжи. Так, она утверждала, что яд изготовили в России. Однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли.
Позднее Лондон предъявил фотографии двух «подозреваемых в отравлении Скрипалей», утверждая, что это два офицера ГРУ — Александр Петров и Руслан Боширов. В Москве заявили, что эти имена России «ничего не говорят» и вновь призвали Британию перейти от обвинений и манипуляций к сотрудничеству.