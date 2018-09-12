Шульгин назвал возможный мотив организаторов инцидента со Скрипалями

Источник: РИА Новости

«Явно был расчет на то, чтобы оказать воздействие на президентские выборы в России весной этого года», — сказал он в эфире телеканала Ruptly.

По его словам, британская сторона, в свою очередь, утверждает, что покушение на Скрипалей было выгодно России, так как якобы укладывается в ее госполитику по уничтожению предателей.

«Мы показали, что этот тезис насквозь лживый, ничего этого нет», — отметил Шульгин.

Есть масса других нестыковок, пробелов, несоответствий, мы на все это обратили внимание, ставили этот вопрос перед британцами в свое время. Александр Шульгин постпред России при Организации по запрещению химического оружия

Читайте также Путешествие Петрова и Боширова

Четвертого марта в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. В Лондоне заявили, что к случившемуся причастна Россия, Москва это категорически отрицает.

Россия не раз предлагала провести совместное расследование инцидента, однако Лондон проигнорировал инициативу и отказал в доступе к Скрипалям. Также МИД уличил британского премьера Терезу Мэй во лжи. Так, она утверждала, что яд изготовили в России. Однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли.