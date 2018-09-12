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13:54 (мск), источник: Коммерсантъ

Британские депутаты обсуждают варианты смещения Терезы Мэй

Как стало известно Би-би-си из осведомленных источников, члены британского парламента от Консервативной партии, не поддерживающие план премьер-министра по выходу Великобритании из ЕС, встречались 11 сентября для обсуждения вопроса о том, как и когда они могли бы заставить Терезу Мэй уйти со своего поста.

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Источник: AP 2018

По данным источника Би-би-си, в обсуждении участвовали около 50 членов парламента, входящих в European Research Group (ERG), которая занимается исследованиями для Консервативной партии и, как заявляют ее члены, в числе прочего «работает над реализацией “Брексита” по тому сценарию, который подойдет всем британцам».

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Члены ERG категорически не поддерживают предложения Терезы Мэй по «Брекситу», и, как заявил один из участников обсуждения, они рассматривают «возможные сценарии на осень» с учетом того, удастся ли договориться и о чем именно договориться премьер-министру с ЕС.

На встрече присутствовал также бывший глава британского МИДа Борис Джонсон, который ранее уже подверг позицию Терезы Мэй по «Брекситу» резкой критике. В числе комментариев, которые высказывались на вчерашней встрече, по данным Би-би-си, были и такие: «Все говорят, что она должна уйти», «Она представляет собой серьезную проблему», «Так дальше продолжаться не может», «Людям кажется, что руководство оторвалось от реальности». По словам ряда участников, они уже письменно выразили свое недоверие госпоже Мэй. Однако, как отмечают эксперты Би-би-си, вряд ли консерваторы предпримут решительные шаги до того, как будут полностью уверены, что им удастся добиться смены премьер-министра.

Алена Миклашевская

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