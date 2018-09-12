Британские депутаты обсуждают варианты смещения Терезы Мэй

По данным источника Би-би-си, в обсуждении участвовали около 50 членов парламента, входящих в European Research Group (ERG), которая занимается исследованиями для Консервативной партии и, как заявляют ее члены, в числе прочего «работает над реализацией “Брексита” по тому сценарию, который подойдет всем британцам».

Члены ERG категорически не поддерживают предложения Терезы Мэй по «Брекситу», и, как заявил один из участников обсуждения, они рассматривают «возможные сценарии на осень» с учетом того, удастся ли договориться и о чем именно договориться премьер-министру с ЕС.