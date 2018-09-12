Япония напомнила условия для заключения мирного договора

При этом Суга напомнил позицию Токио, которая состоит в том, что вопрос так называемых северных территорий (четырех Курильских островов) должен быть решен до подписания какого-либо мирного соглашения, передает Reuters.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков тоже сообщил, что Путин пока не получил ответа от премьер-министра Японии Синдзо Абэ на свое предложение подписать мирный договор до конца текущего года «без всяких предварительных условий».
«Пока нет (ответа. — Ред.). У президента продолжаются рабочие мероприятия», — цитирует Пескова ТАСС.
Свое предложение Владимир Путин озвучил, выступая ранее в среду, 12 сентября, на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке, напоминает НСН.
Токио и Москва до сих пор не подписали мирный договор по итогам Второй мировой войны. Препятствием для этого стал вопрос о принадлежности островов Итуруп, Кунашир и Малой Курильской гряды, которые были включены в состав СССР по окончании войны. МИД РФ неоднократно заявлял, что российский суверенитет над ними, который имеет соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.