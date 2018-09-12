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14:16 (мск), источник: Известия

Япония напомнила условия для заключения мирного договора

В Японии пока не комментируют предложение президента России Владимира Путина о заключении мирного договора между государствами до конца года. Главный секретарь японского правительства Ёсихидэ Суга заявил, что пока не стал бы высказываться по предложению российского лидера.

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При этом Суга напомнил позицию Токио, которая состоит в том, что вопрос так называемых северных территорий (четырех Курильских островов) должен быть решен до подписания какого-либо мирного соглашения, передает Reuters.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков тоже сообщил, что Путин пока не получил ответа от премьер-министра Японии Синдзо Абэ на свое предложение подписать мирный договор до конца текущего года «без всяких предварительных условий».

«Пока нет (ответа. — Ред.). У президента продолжаются рабочие мероприятия», — цитирует Пескова ТАСС.

Свое предложение Владимир Путин озвучил, выступая ранее в среду, 12 сентября, на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке, напоминает НСН.

Токио и Москва до сих пор не подписали мирный договор по итогам Второй мировой войны. Препятствием для этого стал вопрос о принадлежности островов Итуруп, Кунашир и Малой Курильской гряды, которые были включены в состав СССР по окончании войны. МИД РФ неоднократно заявлял, что российский суверенитет над ними, который имеет соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.

МИД Японии: мирный договор возможен только после решения территориального вопроса
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14:42 (мск)© Ньюстюб
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ТАСС
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Источник трансляции: ТАСС
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