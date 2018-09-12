Проблема заключения мирного договора между Россией и Японией
Особенностью отношений России с Японией является существование в них проблемы заключения мирного договора, который включал бы решение вопроса о пограничном размежевании.
Особенностью отношений России с Японией является существование в них проблемы заключения мирного договора, который включал бы решение вопроса о пограничном размежевании.
Основным препятствием на пути к достижению договоренности является выдвижение Японией необоснованных территориальных претензий на южные Курильские острова (о. Итуруп, о. Кунашир и Малая Курильская гряда).
Курильские острова — архипелаг вулканических островов на границе Охотского моря и Тихого океана, между островом Хоккайдо и полуостровом Камчатка. Состоят из двух параллельных гряд островов — Большой Курильской и Малой Курильской. Первые сведения о Курильских островах сообщил русский землепроходец Владимир Атласов. В 1745 году большая часть Курильских островов была нанесена на карту.
Параллельно с освоением Курил Россией, шло продвижение японцев на Северные Курилы. Отражая японский натиск, Россия в 1795 году построила укрепленную военную стоянку на острове Уруп. К 1804 году на Курилах фактически сложилось двоевластие: на Северных Курилах сильнее ощущалось влияние России, на Южных — Японии. Но формально все Курилы
7 февраля (26 января по старому стилю) 1855 года был подписан первый
В 1875 году был заключен новый Трактат, согласно которому Россия уступала Японии острова от Урупа до Шумшу. Япония в свою очередь признала остров Сахалин полностью принадлежащим России.
С заключением нового соглашения — Трактата о торговле и мореплавании между Россией и Японией (1895) Договор 1855 года утратил силу, однако было подтверждено действие соглашения 1875 года.
В свою очередь, Трактат 1895 года был разорван Японией в одностороннем порядке после нападения на Россию в 1904 году. Договор 1875 года сохранял силу вплоть до 1905 года, когда по итогам
11 февраля 1945 года на Крымской (Ялтинской) конференции между руководителями Советского Союза, США и Великобритании Иосифом Сталиным, Франклином Рузвельтом и Уинстоном Черчиллем было подписано соглашение, согласно которому в обмен на участие советских войск в войне против Японии СССР передавались Курилы и Южный Сахалин, потерянные в
2 сентября 1945 года Япония подписала Акт о безоговорочной капитуляции, приняв условия Потсдамской декларации 1945 года, по которой ее суверенитет был ограничен островами Хонсю, Кюсю, Сикоку и Хоккайдо, а также менее крупными островами японского архипелага. Острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи отходили Советскому Союзу. На
Отказ от подписания вызвал серьезные дипломатические последствия. Воспользовавшись этим фактом, Япония по рекомендации США в 1955 году предъявила СССР претензии на все Курильские острова и южную часть Сахалина, на этот раз, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. В результате двухлетних переговоров позиции сторон сблизились, и Япония ограничила свои претензии островами Хабомаи, Шикотан, Кунашир и Итуруп.
19 октября 1956 года в Москве была подписана Совместная декларация СССР и Японии о прекращении состояния войны между двумя государствами и восстановлении дипломатических и консульских отношений. Декларация фиксировала отказ сторон от взаимных претензий, возникших в результате войны, а также отказ СССР от репарационных претензий к Японии. Руководство СССР сочло возможным отметить в документе, что, Советский Союз, идя навстречу пожеланиям Японии и учитывая интересы японского государства, соглашается на передачу Японии островов Хабомаи и острова Шикотан с тем, однако, что фактически передача этих островов Японии будет произведена после заключения мирного договора между сторонами.
Одновременно с декларацией был подписан протокол о развитии торговли с взаимным предоставлением режима наибольшего благоприятствования.
После заключения в 1960 году
Позднее с советской стороны стали делаться заявления о том, что территориальный вопрос в отношениях между СССР и Японией решен в результате Второй мировой войны и как таковой вообще не существует.
В апреле 1991 года по итогам официального визита в Японию президента СССР Михаила Горбачева было подписано Совместное
После распада СССР начался новый этап в
В последующие годы руководители России и Японии неоднократно возвращались к вопросу мирного договора и территориальной проблеме, но безрезультатно, так как позиции сторон диаметрально противоположны.
Япония претендует на острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Позиция Москвы в том, что южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны, и российский суверенитет над ними имеет соответствующее
По Совместной декларации 1956 года оговаривалась передача Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. Именно разграничение статуса двух пар островов в этом документе, как считают эксперты, и создало основные сложности для всего переговорного процесса на протяжении последующих 60 лет. Идея передачи Японии сначала двух островов, как это оговорено в декларации 1956 года, обсуждалась на встрече лидеров России и Японии Владимира Путина и Есиро Мори в 2001 году, но с приходом к власти Дзюнъитиро Коидзуми идею отложили.
В середине октября 2016 года
В ходе визита президента России в Японию в декабре 2016 года лидеры согласовали заявления о начале переговоров по налаживанию на южных Курильских островах совместной хозяйственной деятельности. Владимир Путин отметил, что такое сотрудничество будет способствовать созданию благоприятной атмосферы для продолжения переговоров по заключению мирного договора.
В феврале 2017 года при МИД Японии был создан совет по совместной экономической деятельности. Осуществление совместных проектов рассматривается по таким направлениям, как марикультура, тепличное хозяйство, туризм, ветроэнергетика и переработка мусора. Согласно договоренности, эта деятельность не должна нарушать юридические позиции обеих стран.
12 сентября 2018 года президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума, предложил Японии заключить мирный договор до конца года без всяких дополнительных условий. Он предложил прописать в тексте документа желание Москвы и Токио урегулировать споры по территориальному вопросу.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников.