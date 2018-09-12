Шаг вбок. Что даст России мирный договор с Японией?

Источник: РИА "Новости"

На Восточном экономическом форуме президент России Владимир Путин предложил премьер-министру Японии Синдзо Абэ подписать мирный договор между двумя странами до конца года без каких-либо условий. Уже много лет все переговоры и встречи представителей двух стран проходят в отсутствие подписанного мирного договора после окончания Второй мировой войны. Москва и Токио с 1945 года не могут прийти к этому соглашению из-за спора о принадлежности четырех Курильских островов — Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, которые вошли в состав РФ по итогам Второй мировой войны.

В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва была готова рассмотреть возможность передачи Хабомаи и Шикотана после заключения мирного соглашения, что касается двух других островов — Кунашира и Итурупа, то они в декларации не рассматривались.

До мирного договора так дело и не дошло, все последующие переговоры ни к чему не привели, поскольку Япония претендовала на передачу всех четырех островов.

Возможно ли подписание договора?

Поскольку Япония на сегодняшний день не готова менять свою традиционную позицию в решении территориального спора, о подписании мирного договора говорить рано, считает научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Кристина Вода. Под мирным договором японская и российская стороны понимают достаточно разные вещи, говорит она.

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Позиция японской стороны остается прежней, она не менялась на протяжении длительного времени. Токио считает, что мирному договору должно предшествовать решение территориального спора, с передачей, возращением всех четырех островов.

«Россия такую позицию не принимает, ссылаясь на Декларацию 1956 года, которая предусматривала возможную передачу двух островов, — Шикотан и Хабомаи, как жест доброй, в случае подписания мирного договора, воли. Несмотря на активную деятельность японского премьера на российском направлении и развитие доверительных отношений между ним и президентом России, каких-то подвижек в этой позиции сделано не было. Поэтому говорить о подписании договора в ближайшей перспективе, учитывая существующую позицию японской стороны, наверное, преждевременно. Сейчас идут лишь переговоры о совместной хозяйственной деятельности на этих четырех островах», — говорит Вода.

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Зачем России нужен мирный договор?

России нужен такой договор, чтобы установить более тесные экономические отношения. Долгое время японские власти рассматривали в отношении России принцип нераздельности политики и экономики как основную линию. Сейчас представители двух стран активно обсуждают возможности совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах. В ходе переговоров стороны условились организовать приезд третьей миссии японского бизнеса на Южные Курильские острова.

Рамки юридической деятельности пока не определены. Российская сторона говорит, что японские инвесторы должны работать на островах по российскому законодательству, но для японской стороны это означает признание российского суверенитета, и они пока этого не признают. Поэтому вопрос, как будут строиться такие отношения в вопросах суверенитета, сторонам еще предстоит решить. Кристина Вода научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН

Россия никогда раньше не выдвигала временных рамок для заключения мирного договора. Однако японский премьер, который намерен переизбраться на третий срок, заявляет, что проблема принадлежности четырех островов остается его основной задачей на этом посту.

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«Сегодня в Японии оказывается давление на премьера, чтобы он добился возвращения островов. 20 сентября в Японии пройдут выборы председателя Либерально-демократической партии. Это будет третий срок для Абэ. Ему перед выборами нужно максимально хорошо выглядеть перед аудиторией. То, что Путин произнес ключевые для него фразы, говорит скорее о хороших отношениях между лидерами, и о том, что Япония будет продолжать активно действовать в российском направлении. Предстоящие переговоры будут называться переговорами по заключению мирного соглашения, но вместе с этим будет продолжаться наращивание активности и в других направлениях — гуманитарном, экономическом, политическом, что можно, конечно же, приветствовать», — говорит Вода.

По мнению доктора исторических наук, профессора, заведующего кафедрой востоковедения МГИМО Дмитрия Стрельцова, Россия на самом деле должна подписать не мирный договор по итогам Второй мировой войны, а договор о мире и дружбе, аналогичный тому, который Япония заключила с Китаем в 1978 году.

Такой договор предусматривает обязательства двух сторон в вопросах развития взаимоотношений на основе принципов мирного сосуществования, уважения суверенитета и территориальной целостности, ненападения, невмешательства во внутренние дела друг друга.

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