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16:16 (мск), источник: Ведомости

Власти Великобритании ответили на заявление Путина по «делу Скрипалей»

На попытки Великобритании получить объяснения по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в английском Солсбери Россия всегда отвечала обманом и ложью и эта позиция Москвы не изменилась, заявил представитель премьера Терезы Мэй.

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В среду президент России Владимир Путин заявил, что Москва знает реальные личности двух мужчин, которых Британия обвинила в отравлении Скрипалей. По его словам, речь идет о гражданских лицах. «Ничего там особенного и криминального нет», — отметил президент.

«Эти люди — офицеры российской военной разведки, ГРУ. Правительство раскрыло роль ГРУ, его оперативников и их методы, эта позиция поддерживается нашими международными союзниками», — заявил пресс-секретарь Мэй журналистам на просьбу прокомментировать слова Путина.

«Мы неоднократно просили Россию объяснить, что произошло в Солсбери в марте, и они отвечали обманом и ложью. Я не вижу ничего, что позволило бы предположить, что сейчас что-то поменялось», — заключил представитель премьера.
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Скрипали были обнаружены без сознания в британском городе Солсбери в марте. Спустя неделю британский премьер-министр Тереза Мэй заявила, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок», разработанным в России, и обвинила Москву в причастности к происшедшему.

Великобритания 5 сентября объявила, что подозреваемые в отравлении Скрипалей въехали в страну под именами Александр Петров и Руслан Боширов. Лондон не исключает, что это псевдонимы. Британская прокуратура отмечала, что подозреваемые находятся на территории России. Мэй заявила, что они принадлежат к «российской военной разведке, известной как ГРУ» и что они получили приказ на «высоком уровне» руководства России. Франция, Германия, Канада и США поддержали вывод Британии о том, что Скрипалей отравили офицеры ГРУ и что «эта операция была почти точно одобрена на высоком правительственном уровне». Эти страны призвали Россию обеспечить «полное раскрытие программы по разработке «Новичка».

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Что стало известно из отчета полиции об отравлении в Солсбери

Как отравили Скрипалей: версия британских властей.

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