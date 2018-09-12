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18:05 (мск), источник: РИА Новости

Террористы намерены применить хлор во время постановочной химатаки в Идлибе

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Террористы готовятся применить отравляющие вещества на основе хлора против участников постановочной съемки в провинции Идлиб, заявили в российском Центре по примирению враждующих сторон.

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Источник: AP 2018

Отмечается, что в подготовке провокации также участвуют «белокасочники». Для съемок в северо-восточной части Хан-Шейхуна специально развернут полевой медицинский пункт.
В химатаке планируется обвинить сирийскую армию.

«С 9 сентября активисты “Белых касок” в населенном пункте Хан-Шейхун ежедневно в вечернее время проводят репетиции постановочных видеосъемок “химатаки” с участием до 30 гражданских лиц, включая около десятка детей в возрасте от восьми до 12 лет», — рассказали в центре.

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Также есть данные, что постановочные химатаки готовятся еще в одном городе — Кафер-Зайте. Для инсценировок боевики отобрали в провинции Алеппо 22 ребенка с родителями.

«Еще одна группа детей-сирот, похищенных из лагерей беженцев, предназначенная для съемок летальных сцен, сейчас содержится в одном из помещений тюрьмы “Икаб”, подконтрольной террористической группировке “Джебхат ан-Нусра*”, — говорится в сообщении.

Кроме того, в центре сообщили, что после съемок 11 сентября боевики и “Белые каски” одобрили два сюжета для передачи “после команды” в Организацию Объединенных Наций и ОЗХО. Еще семь материалов из-за плохого качества предложили использовать для размещения в соцсетях.

Подготовка провокации

Накануне сообщалось, что боевики доставили две емкости с хлором в Джиср-эш-Шугур.

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Кроме того, в город прибыли съемочные группы нескольких ближневосточных телеканалов, а также регионального филиала ведущего американского новостного телеканала.

О том, что боевики готовятся к новой провокации с инсценировкой химической атаки, которая послужит поводом для ракетных ударов США и их союзников, еще в августе заявлял официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков. По его словам, этим занимаются боевики террористической группировки “Хайят Тахрир аш-Шам” (“Джебхат ан-Нусра”*).

В район также перебросили группу боевиков, обучавшихся обращению с отравляющими веществами под руководством специалистов британской частной военной компании “Олива”. Боевикам в облачении “Белых касок” предстоит имитировать спасение пострадавших от химоружия, рассказал Конашенков.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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