Кремль: Путин не общался с подозреваемыми по «делу Скрипалей»

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Господин Песков отметил, что не может «дать больше деталей, чем-то, что говорил президент», и предложил дождаться, когда эти люди сами выступят с заявлением. «От Лондона не было никаких запросов, в отношении этих лиц не совершалось никаких действий», — уточнил Дмитрий Песков.

Корреспондент «Россия 24» связался с Александром Петровым, но тот сказал, что позднее сможет прокомментировать данное дело. «Может быть, позже. На следующей неделе, я думаю», — сказал он.

Племянница бывшего полковника ГРУ Виктория Скрипаль завила, что Александр Петров и Руслан Боширов «это простые люди» и «вся история об их причастности — это фейк». Ссылаясь на свои источники, она утверждает, что «они и их близкие пребывают в полном недоумении, в шоке от происходящего». «Работа Петрова даже не связана с госслужбой. Кроме того, если Руслан еще похож в жизни и на паспорте на фотографию (которую опубликовал Скотлэнд-Ярд. — “Ъ”), то Петров “даже рядом не стоял” со своей фотографией. Более того, по моим данным, реальный Александр Петров не находился в это время в Великобритании», — рассказала госпожа Скрипаль «Интерфаксу».