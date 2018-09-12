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17:35 (мск), источник: Коммерсантъ

Кремль: Путин не общался с подозреваемыми по «делу Скрипалей»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что Владимир Путин не общался с Александром Петровым и Русланом Бошировым, подозреваемыми британскими властями в покушении на бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в Солсбери.

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Господин Песков отметил, что не может «дать больше деталей, чем-то, что говорил президент», и предложил дождаться, когда эти люди сами выступят с заявлением. «От Лондона не было никаких запросов, в отношении этих лиц не совершалось никаких действий», — уточнил Дмитрий Песков.

Корреспондент «Россия 24» связался с Александром Петровым, но тот сказал, что позднее сможет прокомментировать данное дело. «Может быть, позже. На следующей неделе, я думаю», — сказал он.

Племянница бывшего полковника ГРУ Виктория Скрипаль завила, что Александр Петров и Руслан Боширов «это простые люди» и «вся история об их причастности — это фейк». Ссылаясь на свои источники, она утверждает, что «они и их близкие пребывают в полном недоумении, в шоке от происходящего». «Работа Петрова даже не связана с госслужбой. Кроме того, если Руслан еще похож в жизни и на паспорте на фотографию (которую опубликовал Скотлэнд-Ярд.— “Ъ”), то Петров “даже рядом не стоял” со своей фотографией. Более того, по моим данным, реальный Александр Петров не находился в это время в Великобритании», — рассказала госпожа Скрипаль «Интерфаксу».

Президент России Владимир Путин, выступая сегодня на Восточном экономическом форуме, сделал сразу несколько важных заявлений. Он заявил, что российским властям известны люди, которых Лондон обвиняет в покушении на семью экс-разведчика Сергея Скрипаля, и что в их истории «нет ничего криминального».

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