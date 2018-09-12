Кремль: Путин не общался с подозреваемыми по «делу Скрипалей»

Господин Песков отметил, что не может «дать больше деталей,
Корреспондент «Россия 24» связался с Александром Петровым, но тот сказал, что позднее сможет прокомментировать данное дело. «Может быть, позже. На следующей неделе, я думаю», — сказал он.
Племянница бывшего полковника ГРУ Виктория Скрипаль завила, что Александр Петров и Руслан Боширов «это простые люди» и «вся история об их причастности — это фейк». Ссылаясь на свои источники, она утверждает, что «они и их близкие пребывают в полном недоумении, в шоке от происходящего». «Работа Петрова даже не связана с госслужбой. Кроме того, если Руслан еще похож в жизни и на паспорте на фотографию (которую опубликовал
Президент России Владимир Путин, выступая сегодня на Восточном экономическом форуме, сделал сразу несколько важных заявлений. Он заявил, что российским властям известны люди, которых Лондон обвиняет в покушении на семью