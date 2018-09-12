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19:59 (мск), источник: РИА Новости

Трамп подписал указ о санкциях за вмешательство в выборы

ВАШИНГТОН, 12 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подписал указ об ответственности за вмешательство в выборы, сообщил его советник по нацбезопасности Джон Болтон.

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Источник: AP 2018

Документ будет опубликован в ближайшее время.

Указ будет предусматривать введение санкций против иностранных лиц и организаций, которых спецслужбы США будут подозревать во вмешательстве в выборы путем «кибератак или другим образом».

Ранее спецслужбы США, которые обвиняют Россию во вмешательстве в президентские выборы 2016 года, заявляли, что видят аналогичную угрозу и в 2018 году на выборах в конгресс, которые состоятся 6 ноября. Трамп в свою очередь обещал принять все необходимые меры, чтобы не допустить такого вмешательства.

Россия неоднократно опровергала обвинения во вмешательстве в выборы США, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их «абсолютно голословными».

Справка
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Первый раунд санкций из-за дела Скрипалей вступил в силу 27 августа. И это только начало.

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