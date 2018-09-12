Трамп подписал указ о санкциях за вмешательство в выборы

Указ будет предусматривать введение санкций против иностранных лиц и организаций, которых спецслужбы США будут подозревать во вмешательстве в выборы путем «кибератак или другим образом».

Указ будет предусматривать введение санкций против иностранных лиц и организаций, которых спецслужбы США будут подозревать во вмешательстве в выборы путем «кибератак или другим образом».

Ранее спецслужбы США, которые обвиняют Россию во вмешательстве в президентские выборы 2016 года, заявляли, что видят аналогичную угрозу и в 2018 году на выборах в конгресс, которые состоятся 6 ноября. Трамп в свою очередь обещал принять все необходимые меры, чтобы не допустить такого вмешательства.