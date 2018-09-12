Трамп подписал указ о санкциях за вмешательство в выборы
ВАШИНГТОН, 12 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подписал указ об ответственности за вмешательство в выборы, сообщил его советник по нацбезопасности Джон Болтон.
ВАШИНГТОН, 12 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подписал указ об ответственности за вмешательство в выборы, сообщил его советник по нацбезопасности Джон Болтон.
Документ будет опубликован в ближайшее время.
Ранее спецслужбы США, которые обвиняют Россию во вмешательстве в президентские выборы 2016 года, заявляли, что видят аналогичную угрозу и в 2018 году на выборах в конгресс, которые состоятся 6 ноября. Трамп в свою очередь обещал принять все необходимые меры, чтобы не допустить такого вмешательства.
Россия неоднократно опровергала обвинения во вмешательстве в выборы США,
Читайте также: