Transparency International включила Россию в список не борющихся с коррупцией стран

В России с 2014 до 2017 гг. не было возбуждено ни одного уголовного дела о подкупе иностранных должностных лиц. В российском законодательстве не предусмотрено наказание за обещание или предложение взятки такому лицу, отметили эксперты организации. По их мнению, в России недостаточно налажено взаимодействие между госструктурами, занимающимися расследованием коррупции. В частности, речь идет о взаимодействии МВД и Следственного комитета России.

«У России есть серьезные достижения в области обеспечения открытости правосудия (большая часть стран из доклада даже не публикуют судебные решения в Интернете)», — приводятся в документе слова юриста «Трансперенси Интернешнл — Россия» Григория Машанова. Однако, по его словам, в отношении борьбы иностранным взяточничеством со стороны российских компаний прогресса нет. Руководство страны не проявляет какой-либо интерес к решению данной проблемы, отметил он. «О масштабах коррупции мы можем судить лишь по преследованию российских компаний за рубежом, например по истории со взяткой МТС в Узбекистане дочери бывшего президента Узбекистана Гульнаре Каримовой», — добавил Машанов.

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При подготовке доклада эксперты Transparency International изучали работу надзорных, следственных и судебных органов 44 стран, подписавших Конвенцию Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при осуществлении международных коммерческих сделок. На эти страны приходится свыше 80% мирового экспорта. Согласно конвенции, эти государства, в том числе и Россия, должны расследовать случаи коррупции компаниями, зарегистрированными в их юрисдикции. Речь идет о нарушениях антикоррупционного законодательства других стран (например, подкуп иностранных чиновников).

Эксперты разделили исследованные ими страны по четырем категориям: активно противодействующие экспорту коррупции (США, Германия, Великобритания, Италия, Швейцария, Норвегия, Израиль), противодействующие экспорту коррупции, но не в полной мере (Австралия, Бразилия, Швеция, Португалия), недостаточно противодействующие экспорту коррупции (Франция, Нидерланды, Канада, Австрия, Венгрия, Южная Африка, Чили, Греция, Аргентина, Новая Зеландия, Литва) и не принимающие необходимых мер для борьбы с коррупцией.