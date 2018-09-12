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12 сентября, источник: ИА REGNUM

Владимир Жириновский: «Ни одного голоса коммунистам!»

Москва, 12 сентября 2018 — REGNUM. В Единый день голосования 9 сентября в 80 российских регионах прошли выборы разного уровня, в том числе в 22 субъектах состоялись выборы губернаторов, в 16 регионах — депутатов законодательных собраний, в 12 — городских дум областных центров.

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Источник: AP 2018

Дополнительные выборы в Госдуму прошли по семи одномандатным округам. В четырех регионах может пройдет второй тур губернаторских выборов — это Хакассия, Владимирская область, Приморский край и Хабаровский край.

В эфире Первого канала к избирателям обратился лидер Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский.

«К вам у меня одна просьба: вы не должны поддерживать кандидатов от КПРФ, от коммунистов — никакого доверия к ним быть не может — ни к кандидату во втором туре, ни в каких других выборах, которых будет еще много. И на будущий год, и каждый год — проявите мужество и волю, и не отдайте ни одного голоса представителям КПРФ. Я уверен, что во втором туре коммунисты не пройдут, как они не пройдут нигде в нашей стране. Их все меньше и меньше, и придет день, когда они сменят название, и мы забудем это как черный кошмар», — заявил Владимир Жириновский.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, Виктор Зимин, который руководит Хакасией с 2009 года, проиграл выборы 9 сентября кандидату от КПРФ Валентину Коновалову. Коммунист получил 71 553 голоса избирателей (44,81%), а единоросса Виктора Зимина поддержали 51 771 человек (32,42%).

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