Хейли советует не испытывать решимость Трампа снова применить силу в Сирии

Источник: AP 2018

«Мы ясно говорили сирийцам, россиянам и иранцам подумать хорошенько, прежде чем применять химоружие. Мы предупреждали, что они дважды применяли химоружие, и президент Трамп дважды принимал меры. Не стоит испытывать нас снова, потому что шансы, с моей точки зрения, складываются против них (Сирии, Ирана и РФ)», — утверждала Хейли.

Она также напомнила о том, что тема якобы готовящегося удара правительственных войск Сирии по гражданскому населению в Идлибе обсуждалась на трех заседаниях Совета Безопасности ООН.

«Мы все слышали слухи о химоружии в Идлибе, мы все видели, что происходило, когда они утверждали, будто это совершили “Белые каски” или же другие добровольцы готовятся устроить нападения. Большинство членов Совбеза решительно предостерегли их, сказав, что Соединенные Штаты и их союзники разберутся не только с химоружием, но и с любым нападением на мирное население Идлиба», — утверждала американский дипломат.

Как отметил ранее российский Центр по примирению враждующих сторон (входит в Минобороны РФ), с 9 сентября «Белые каски» в сирийском Хан-Шейхуне каждый вечер репетируют постановочные видеосъемки «химатаки» с участием до 30 гражданских лиц, включая около десятка детей в возрасте от 8 до 12 лет. «При этом “белокасочники” совместно с террористами готовятся к реальному применению отравляющих веществ на основе хлора против участников съемки из числа местных жителей для последующего обвинения в “химатаке” сирийской армии», — добавили в Центре.

По данным Центра, «для участия в инсценировках химатак боевиками отобрано 22 ребенка со своими родителями из населенных пунктов Зайтан, Зерба и Берна провинции Алеппо».

«Еще одна группа детей-сирот, похищенных из лагерей беженцев, предназначенная для съемок летальных сцен, сейчас содержится в одном из помещений тюрьмы “Икаб”, подконтрольной террористической группировке “Джебхат ан-Нусра” (запрещена в РФ)», — сообщили российские военные.