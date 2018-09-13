В Польше объяснили увольнение выпускников МГИМО из МИД

Источник: AFP 2018

«Считается, что раз они обучались еще в Советском Cоюзе, нежелательно, чтобы они занимали руководящие посты в МИД. Это практика, которая сложилась много лет тому назад», — пояснил дипломат.

Он отметил, что СМИ передают эту информацию как новость, хотя она давно уже не является новостью. «Мне кажется, (…) это было взято из одного интервью нашего министра иностранных дел, который сказал, что они когда-то были уже уволены», — отметил Марчиняк.