Путин отметил, что российская армия может противостоять серьезным угрозам

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«Вы продемонстрировали воинское мастерство, показали свою способность успешно противостоять потенциальным военным угрозам», — сказал Путин во время учений.

Маневры «Восток-2018» начались 11 сентября и продлятся 7 дней. Они проходят под руководством министра обороны Сергея Шойгу на территории Дальнего Востока и прилегающих акваториях Тихого океана. В ходе маневров «отрабатываются вопросы применения межвидовых войсковых группировок в интересах обеспечения военной безопасности РФ.