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07:49 (мск), источник: РИА Новости

Путин отметил, что российская армия может противостоять серьезным угрозам

ПОЛИГОН ЦУГОЛ (Забайкальский край), 13 сен — РИА Новости. Учения «Восток-2018» показали, что российская армия может противостоять серьезным военным угрозам, заявил президент РФ Владимир Путин.

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«Вы продемонстрировали воинское мастерство, показали свою способность успешно противостоять потенциальным военным угрозам», — сказал Путин во время учений.

Маневры «Восток-2018» начались 11 сентября и продлятся 7 дней. Они проходят под руководством министра обороны Сергея Шойгу на территории Дальнего Востока и прилегающих акваториях Тихого океана. В ходе маневров «отрабатываются вопросы применения межвидовых войсковых группировок в интересах обеспечения военной безопасности РФ.

Всего к маневрам привлечены около 300 тысяч российских военнослужащих, более 1 тысячи самолетов, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов, до 36 тысяч танков, бронетранспортеров, других машин, до 80 кораблей и судов обеспечения.

Владимир Путин прибыл на учения «Восток-2018»
Во время загрузки произошла ошибка.
07:28 (мск)© Ньюстюб
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