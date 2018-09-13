Премьер Японии заявил о намерении продвигать мирный договор с Россией

Источник: AP 2018

Абэ сообщил о своем «твердом намерении» продвигать мирный договор, «основанный на взаимном признании того, что сотрудничество между Японией и Россией принесет большие результаты и улучшит жизнь людей». Для решения территориального вопроса важно оставить в прошлом взаимные подозрения.

Видео Во Владивостоке Владимир Путин встретился с премьером Японии Синдзо Абэ

«Я решил преодолеть взаимно укрытые подозрения и сделать шаг вперед» (цитата по ТАСС), — отметил он. Абэ также уточнил, что для заключения мирного договора необходимо «продвигать понимание жителей обеих стран по этому вопросу и наладить атмосферу».

Абэ является автором пакета экономического сотрудничества России и Японии в дальневосточном регионе и совместной деятельности на спорных островах. Токио рассматривает экономическое сотрудничество как основу для заключения мирного договора.

Накануне президент России Владимир Путин предложил Абэ, приехавшему на ВЭФ, заключить мирный договор без предварительных условий до конца года. Территориальный спор по Курильским островам при этом предлагалось отложить. «А потом, на основе этого мирного договора, как друзья, продолжим решать все спорные вопросы», — предложил Путин.