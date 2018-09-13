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10:17 (мск), источник: РИА Новости

Евросоюз продлил индивидуальные санкции против России

БРЮССЕЛЬ, 13 сен — РИА Новости. Евросоюз продлил индивидуальные санкции против России, сообщила пресс-служба совета ЕС.

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Источник: РИА Новости

Санкции будут действовать до 15 марта 2019 года. Они включают замораживание активов и ограничения на поездки.

В Москве, комментируя этот шаг, отмечали, что Россия развивается своим путем и обращать внимания на санкции не будет.

В марте 2014 года Евросоюз ввел индивидуальные ограничения против россиян и украинцев, которых обвиняет в «подрыве территориальной целостности и суверенитета Украины». С тех пор они регулярно продлевались на полгода.

При этом санкционный список постоянно расширялся как за счет граждан Украины, руководителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и представителей ополчения, так и за счет российских политиков, общественных деятелей и юридических лиц. Сейчас в списке фигурируют 155 человек и 44 организации.

Москва, в свою очередь, неоднократно отвергала обвинения во вмешательстве в дела Украины и заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.

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