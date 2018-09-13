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12:25 (мск), источник: Ведомости

МВФ поддержал повышение пенсионного возраста в России

Исполнительный совет МВФ поддержал планы провести пенсионную реформу в России. Об этом говорится в пресс-релизе совета по итогам консультаций организации с властями России.

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Источник: Reuters

«Они [члены исполнительного совета МВФ] поддержали планы властей [России] провести параметрическую пенсионную реформу, которая может помочь нейтрализовать негативные демографические тенденции», — говорится в пресс-релизе.

В отчете МВФ, подготовленном для исполнительного совета, говорится, что нынешний пенсионный возраст — 55 и 60 лет для женщин и мужчин соответственно — низок по международным стандартам и не корректировался в течение многих десятилетий. Положения о досрочном выходе на пенсию достаточно «щедры», отмечается в отчете, и в итоге средний фактический пенсионный возраст значительно ниже установленного законом.

Из-за этого число пенсионеров высоко по международным стандартам, в то время как «количество тех, кто вносит в эту систему деньги, достаточно низко, что угрожает устойчивости системы».
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Помимо того, что реформа «временно компенсирует негативные демографические тенденции», она ослабит давление на бюджет и в краткосрочной перспективе может также ослабить давление на рынок труда, отмечается в отчете.

В июне правительство внесло в Госдуму законопроект о пенсионной реформе. Первоначальная версия предполагала, что пенсионный возраст будет поднят до 63 для женщин и до 65 для мужчин. Нижняя палата парламента приняла его в первом чтении. 29 августа президент России Владимир Путин выступил с телеобращением и объявил о смягчении реформы, в частности предложил поднять пенсионный возраст для женщин не до 63, а до 60 лет. Поправки внесены в Госдуму.

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Предложения Владимира Путина по пенсионной реформе
Источник:©РИА "Новости"
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