Абэ назвал условие заключения мирного договора между Россией и Японией

Источник: РИА "Новости"

«Сломать скорлупу взаимного недоверия» между Москвой и Токио предложил премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Он призвал стороны больше доверять друг другу и развивать взаимопонимание между россиянами и японцами.

«Важно продвигать понимание жителей обеих стран по этому вопросу и наладить атмосферу (для заключения мирного договора — “Газета.Ru”)», — подчеркнул Абэ.

Глава японского правительства заявил, что мирный договор между Россией и Японией может быть подписан благодаря успешному осуществлению совместной экономической деятельности на южных островах Курильской гряды.

С середины 1950-х годов Москва и Токио с переменным успехом ведут консультации, пытаясь выработать проект мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для этого является принадлежность южной части Курил: после окончания войны весь архипелаг был включен в состав СССР, однако Токио оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы островов Хабомаи.

МИД РФ при этом неоднократно заявлял, что российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, не подлежит сомнению.

Президент России Владимир Путин 12 сентября предложил премьер-министру Японии Синдзо Абэ заключить мирный договор между странами «до конца года и без всяких предварительных условий». По словам Путина, такая идея пришла ему в голову спонтанно и родилась непосредственно на пленарной сессии Восточного экономического форума, проходящего на острове Русский во Владивостоке.

Однако японская сторона пока не готова к подписанию мирного договора. До этого «должен быть решен вопрос северных территорий», приводит Reuters слова генерального секретаря кабинета министров Японии Есихидэ Суги. При этом он подчеркнул, что предложение Путина подписать мирный договор до конца текущего года говорит о сильном желании российского лидера развивать двусторонние отношения с Токио.

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Член Совета Федерации Ольга Тимофеева заявила, что власти Японии преследуют свои национальные интересы, сообщает ФАН.

«Заявления о возврате островов Японии для нас являются неприемлемыми. Однако ситуацию необходимо разрешать. Поэтому заявление, которое наш президент сделал, необходимо для реализации отношений между Россией и Японией. Нужно поставить точку в этом вопросе. Заявление Владимира Путина является закономерным и объективным. Как будет развиваться ситуация, покажет время. Если японское правительство нацелено на сотрудничество с Россией, то наши условия будут приняты», — подчеркнула Тимофеева.

Старший научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Виктор Кузминков заявил, что для Токио вопрос Южных Курил имеет первостепенное значение, и Япония старается всеми правдами и неправдами заполучить эти острова, передает НСН.

«Для нас Курилы — не главный вопрос, это для японской стороны он главный, и они прилагают все усилия для его решения. Но, к сожалению, на данный момент, из тех соглашений, что заявлены, начали выполняться всего 40%. И такая страна, как Япония, в экономическом плане могла бы сотрудничать на более высоком уровне. В такой ситуации очень сложно говорить о хороших перспективах сотрудничества. [Японцев] можно понять, но реального сотрудничества пока нет. Пока японцы не почувствуют, что им выгодно с нами сотрудничать, а не будут делать это ради будущих политических уступок, тогда что-то получится», — заявил Кузминков.

Буквально за неделю до предложения Путина подписать мир правительство Японии заявило официальный протест России из-за проведения военных мероприятий Вооруженными силами РФ на островах южной части Курильской гряды. Об этом заявил генеральный секретарь кабинета министров страны Есихидэ Суга.

Вызвавшие у японцев возмущение маневры были связаны с годовщиной окончания Второй мировой войны. Суга подчеркнул, что усиление военного присутствия России на «четырех северных островах», российских южных Курилах, расходится с позицией японского правительства. Политик добавил, что дипломатический протест был заявлен через посольство Японии в Москве, в нем указано, что подобные мероприятия «неприемлемы».

В начале августа 2018 года Япония заявила протест российской стороне в связи с информацией о размещении истребителей на южных Курилах. Как отмечается, за неделю до этого на аэродроме «Ясный» на острове Итуруп начали нести свое опытно-боевое дежурство экипажи многоцелевых российских истребителей Су-35. По словам Суги, протест против размещения истребителей на острове Итуруп, на который претендует японская сторона, был направлен 3 августа в Министерство иностранных дел РФ.

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что размещение истребителей Су-35С на острове Итуруп не направлено на дестабилизацию ситуации в регионе. Она отметила, что оборонная политика России не является агрессивной, а также не преследует цели дестабилизировать отношения с Японией.

Япония, оспаривая принадлежность Южный Курильских островов, ссылается на двусторонний Трактат о торговле и границах, заключенный между Российской и Японской империями в 1855 году.

Правительство Японии, обсуждая заключение мирного договора с СССР после Второй мировой войны, выдвинуло условие о возвращении островов, из-за чего Кремль отказался подписывать соглашение. В середине 1950-х годов Советский Союз и Япония все же подписали совместную декларацию, в которой российские власти выразили готовность рассмотреть возможность передачи Японии двух островов в случае заключения мирного договора. Однако японское правительство пошло на принцип и не отказалось от претензий на все острова.