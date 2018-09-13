В Госдуме упразднили комиссию по доходам, которую возглавляла Поклонская
Депутат единственная из единороссов голосовала против пенсионной реформы.
Депутат единственная из единороссов голосовала против пенсионной реформы.
Комитет Госдумы по регламенту объединил комиссию по контролю за доходами с комиссией по этике. Об этом сообщила глава комитета Ольга Савастьянова, передает «РИА Новости». По ее словам, создаваемая комиссия также будет заниматься вопросами досрочного прекращения полномочий депутатов. Предложение о пересмотре деятельности двух комиссий отрабатывается с начала 2018 г., отметила она.
Как отмечает «Интерфакс», это решение ведет к тому, что депутаты, возглавлявшие эти комиссии, Наталья Поклонская и Отари Аршба, потеряют соответствующие посты.
Поклонская,
Руководитель фракции Сергей Неверов после голосования по пенсионной реформе подчеркивал, что Поклонская должна решить, готова ли она и дальше работать в «коллективе».
11 сентября источник «Интерфакса» в руководстве фракции «Единой России» сообщил о планах «сделать оргвыводы» в отношении Поклонской
В тот же день Поклонская объявила о проверке пятерых депутатов из фракций «Единая Россия» и «Справедливая Россия», включая одного руководителя комитета в Госдуме. Они, возможно, нарушили закон о противодействии коррупции, утверждала она.
В 2017 г. Transparency International заявила, что Поклонская не стала указывать в своей декларации квартиру в Донецке, и направила в возглавляемую ею комиссию соответствующее обращение. Депутат сообщала, что в комиссию поступили семь обращений и что она не стала рассматривать их, «поскольку они поданы в нарушение порядка».