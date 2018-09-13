Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
США сообщили РФ об атаке на Сирию за 15 минут до падения ракет
Астрономы нашли нечто необычное
Глюк'оZа отвела 11-летнюю дочь к косметологу
МИД РФ предложил сравнить танцы Марии Захаровой и Терезы Мэй
Лондон отреагировал на интервью «отравителей Скрипалей»
На Дальнем Востоке стартовали масштабные военные учения На Дальнем Востоке начались маневры войск «Восток-2018»
Вассерман о цели убийства Захарченко: всё куда серьёзнее
Кедми сказал почему РФ нельзя присоединять Донбасс
Козловский снимается в сериале своей девушки вместе с ней
Алексей Воробьев изменился до неузнаваемости ради роли
Биатлонистов заставят стрелять по очереди. Изменения в правилах
В 2019-м в «Формуле-1» может выступить сразу три россиянина
Как улучшить качество сна, используя неожиданный совет
«Похороните меня»: россиянка о поездке в Норвегию
Дебют гонщицы на Lamborghini закончился жуткой аварией
Путин открыл новый завод по сборке моторов
Что на самом деле означают цифры на дверях квартир
Как оформить дверной проем без двери (фото)
Фоторепортажи
15Умер Иосиф Кобзон
13Краски триколора: яркий фестиваль в День российского флага
16:13 (мск), источник: Ведомости

В Госдуме упразднили комиссию по доходам, которую возглавляла Поклонская

Депутат единственная из единороссов голосовала против пенсионной реформы.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Комитет Госдумы по регламенту объединил комиссию по контролю за доходами с комиссией по этике. Об этом сообщила глава комитета Ольга Савастьянова, передает «РИА Новости». По ее словам, создаваемая комиссия также будет заниматься вопросами досрочного прекращения полномочий депутатов. Предложение о пересмотре деятельности двух комиссий отрабатывается с начала 2018 г., отметила она.

Как отмечает «Интерфакс», это решение ведет к тому, что депутаты, возглавлявшие эти комиссии, Наталья Поклонская и Отари Аршба, потеряют соответствующие посты.

Поклонская, экс-прокурор Крыма, возглавила комиссию по контролю за доходами в 2016 г. В июле этого года она оказалась единственным депутатом фракции «Единая Россия», который проголосовал против пенсионной реформы. В этот же день было сорвано заседание комиссии — на него пришли трое, включая Поклонскую, членов комиссии из 17.

Руководитель фракции Сергей Неверов после голосования по пенсионной реформе подчеркивал, что Поклонская должна решить, готова ли она и дальше работать в «коллективе».

Читайте также
«О смещении с должностей мне никто не говорит в лицо»

11 сентября источник «Интерфакса» в руководстве фракции «Единой России» сообщил о планах «сделать оргвыводы» в отношении Поклонской из-за ее отказа проголосовать за пенсионную реформу и подготовить решение об освобождении ее от поста заместителя председателя комитета по безопасности и противодействию коррупции.

В тот же день Поклонская объявила о проверке пятерых депутатов из фракций «Единая Россия» и «Справедливая Россия», включая одного руководителя комитета в Госдуме. Они, возможно, нарушили закон о противодействии коррупции, утверждала она.

В 2017 г. Transparency International заявила, что Поклонская не стала указывать в своей декларации квартиру в Донецке, и направила в возглавляемую ею комиссию соответствующее обращение. Депутат сообщала, что в комиссию поступили семь обращений и что она не стала рассматривать их, «поскольку они поданы в нарушение порядка».

Аксенов и Поклонская лично простились с Захарченко
Во время загрузки произошла ошибка.
2 сентября© Ньюстюб
 Подозреваемые в отравлении Скрипалей назвали причину визита в Солсбери
Моста на Сахалин скорее всего не будет
Боширов и Петров рассказали о целях поездки в Солсбери
Интервью «отравителей Скрипалей» разобрали на мемы
Дума отклонила проект об исключении ответственности за репосты
100-летний британец раскрыл неожиданный секрет долголетия
Абэ назвал условие заключения мирного договора с Россией
Под гнетом санкций. Каким будет курс рубля в ближайшие месяцы
Спорт
Кто будет играть в «Спартаке» вместо Терри? На подписание контракта с англичанином были брошены все силы
Hi-Tech
Россия готовится испытать секретное оружие (фото) Это новейшие противодронные системы.
Авто
Популярную автоподставу засняли на видеорегистратор Мошенники устраивают засады на пешеходных переходах, а затем вымогают у водителей деньги за якобы разбитый телефон
Кино
Стало известно, кто сыграет Жанну Фриске в фильме о ней Отец певицы приоткрыл подробности о первом художественном фильме, посвященном ее жизни
Недвижимость
Виктор Ан перед отъездом решил сдать свою олимпийскую квартиру
Джейми Оливер обезвредил вора-домушника
Стоимость квадратного метра жилья рассчитают по-новому
За клиентами Airbnb подглядывали со скрытых камер
Дети
Дочь Пугачевой и Галкина покорила соцсети артистичностью Лиза Галкина в очередной раз продемонстрировала свои таланты.
Леди
Звезды Голливуда, у которых не сложилась жизнь Сегодня мы вспомним о популярных кумирах 90-х из Голливуда с непростой судьбой.
Все о ремонте
«Потайные» двери: за и против использования в интерьере
15 удивительных предметов мебели, сделанных из ящиков
Потолок в стиле лофт: материалы, декор, варианты оформления
Как выглядит итальянская вилла, в которой жила Софи Лорен
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь