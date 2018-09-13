Комитет ГД отклонил проект об исключении ответственности за репосты

Комитет выступает по этому проекту соисполнителем. Глава комитета Василий Пискарев отметил, что проект ранее не поддержали правительство РФ и Верховный суд.

«Идея юридически прописана неправильно. Надо по-другому сформулировать, тогда мы поработаем, пообщаемся с экспертами. Проект не поддержан никем», — пояснил Пискарев журналистам.

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В конце июня депутаты Госдумы Алексей Журавлев и Сергей Шаргунов внесли в Госдуму пакет законопроектов, исключающий уголовную ответственность за репосты в интернете. Целью законопроекта является «установление справедливой ответственности за совершение действий, незначительных по степени общественной опасности и потому не могущих считаться уголовным преступлением, например, “репосты” новостей и сообщений в социальных сетях и других ресурсах» интернета, отмечают авторы инициативы.