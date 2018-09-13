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18:00 (мск), источник: РИА Новости

Захарова рассказала о фиаско западных стран в Ливии

Москва, 13 сен — РИА Новости. Боестолкновения и недавний теракт в Ливии являют собой пример «абсолютного фиаско западных стран» в геополитическом моделировании, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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Источник: РИА "Новости"

«Несмотря на усилия миссии ООН по поддержке в Ливии, которые направлены на восстановление правопорядка в ливийской столице, в некоторых ее районах периодически происходят новые боестолкновения между отдельными вооруженными группировками», — сказала дипломат на брифинге.

Она напомнила о теракте, который произошел в понедельник в офисе Национальной нефтяной корпорации в Триполи. В результате взрыва погибли два человека и десятки получили ранения.

Захарова отметила, что подобные акции лишний раз указывают на насущную необходимость сплочения всех ответственных сил Ливии для борьбы с террористами.

«Наглядный трагический пример абсолютного фиаско эксперимента западных стран по геополитическому моделированию», — сказала официальный представитель МИД РФ.

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Столкновения между противоборствующими вооруженными группами начались в Триполи 26 августа. В конфликте принимают участие с одной стороны члены так называемой «Седьмой пехотной бригады», относящей себя к сформированному правительством национального согласия министерству обороны Ливии. Практически все бойцы бригады — выходцы из города Тархуна, расположенного в нескольких десятках километров к юго-востоку от Триполи.

Бойцам из Тархуны противостоят отряды, называющие себя «Суар Триполи» (революционеры Триполи), формально входящие в МВД правительства национального согласия. Члены «Суар Триполи» — выходцы из ливийской столицы.

Жилые районы города в ходе боев подвергаются массированным артобстрелам. По последним данным, жертвами столкновений стали свыше сорока человек. Как сообщают «Врачи без границ», местные жители и еще порядка восьми тысяч беженцев и мигрантов оказались заперты в районе конфликта.

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После свержения и убийства в 2011 году во время вооруженного конфликта лидера страны Муаммара Каддафи Ливия переживает период острого кризиса. В стране возникло двоевластие: на востоке в городе Тобрук заседает избранный на всеобщих выборах парламент, а на западе, в столице Триполи действует правительство национального согласия, сформированное при поддержке ООН и ЕС.

Двоевластие и обвал в системе безопасности в Ливии после свержения Каддафи привели к росту активности вооруженных повстанческих группировок и террористических организаций. Из-за отсутствия централизованной власти и единой армии Ливия превратилась в центр контрабанды, а также перевалочный пункт нелегальных мигрантов из Африки в Европу.

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