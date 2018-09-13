Госдеп пообещал России новые жесткие санкции из-за «дела Скрипалей» в ноябре

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Об этом заявила помощник госсекретаря по экономическим вопросам Маниша Синг на слушаниях в американской палате представителей, передает Bloomberg. В связи с эти США готовятся ввести в ноябре второй более жесткий пакет санкций из-за «дела Скрипалей».

Ранее госдепепартамент США поддержал позицию Великобритании и возложил ответственность за отравление бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в английском Солсбери на российские власти. В конце августа США вели против России первый пакет санкций согласно закону о контроле за химическим и биологическим оружием от 1991 г.

«Мы планирует ввести очень серьезный второй раунд санкций в соответствии с законом», — сказала Синг. Она уточнила, что дедлайн наступает в ноябре.

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Синг подчеркнула, что международное сообщество не должно мириться с «поведением, которое мы видели со стороны России, особенно в части отравления и убийства собственных граждан».

Объявленный в конце августа первый пакет санкций предусматривает запрет на продажу России вооружения и любой оборонной продукции, а также на финансирование таких сделок и предоставление кредитов со стороны госструктур США.