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19:18 (мск), источник: Ведомости

Госдеп пообещал России новые жесткие санкции из-за «дела Скрипалей» в ноябре

Россия не разрешила провести инспекцию для проверки наличия на территории страны химического оружия и не предоставила США «поддающихся проверке заверений» в отказе от его использования в будущем.

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Об этом заявила помощник госсекретаря по экономическим вопросам Маниша Синг на слушаниях в американской палате представителей, передает Bloomberg. В связи с эти США готовятся ввести в ноябре второй более жесткий пакет санкций из-за «дела Скрипалей».

Ранее госдепепартамент США поддержал позицию Великобритании и возложил ответственность за отравление бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в английском Солсбери на российские власти. В конце августа США вели против России первый пакет санкций согласно закону о контроле за химическим и биологическим оружием от 1991 г.

«Мы планирует ввести очень серьезный второй раунд санкций в соответствии с законом», — сказала Синг. Она уточнила, что дедлайн наступает в ноябре.

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Синг подчеркнула, что международное сообщество не должно мириться с «поведением, которое мы видели со стороны России, особенно в части отравления и убийства собственных граждан».

Объявленный в конце августа первый пакет санкций предусматривает запрет на продажу России вооружения и любой оборонной продукции, а также на финансирование таких сделок и предоставление кредитов со стороны госструктур США.

Второй этап санкций Госдеп обещал ввести через три месяца, если Россия не обязуется не применять химическое оружие в будущем и не даст согласия на «полевые инспекции объектов экспертами ООН». На втором этапе речь пойдет о понижении уровня дипломатических отношений, запрете на полеты «Аэрофлота» в США и фактическом прекращении экспорта и импорта между странами.

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