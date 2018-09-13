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23:18 (мск), источник: ИА REGNUM

Владимирское отделение КПРФ предпочитает действующего губернатора

Владимирские коммунисты призвали своих сторонников во втором туре губернаторских выборов Владимирской области голосовать за Светлану Орлову, назвав ее соперника политическим «флюгером».

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Источник: Reuters

Бюро Комитета Владимирского регионального отделения политической партии КПРФ обратилось к своим однопартийцам и сторонникам с призывом поддержать во втором туре выборов главы региона действующего губернатора Светлану Орлову.

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«Как известно, кандидат от КПРФ Максим Шевченко путем провокаций, интриг и фальсификаций со стороны действующей власти не был допущен до участия в губернаторской гонке, что во многом не оставило избирателям Владимирской области реальной возможности выбора» — отмечается в обращении Бюро Комитета Владимирского регионального отделения КПРФ, опубликованном на сайте организации.

«Мы были и остаемся принципиальными и последовательными противниками партии власти и Светланы Орловой, действия которых привели к социально-экономическому кризису в области. Депутатам Законодательного Собрания Владимирской области от КПРФ еще предстоит дать правовую и моральную оценку действиям областной администрации за последние 5 лет, — подчеркивается в заявлении.

«Однако как ответственные политики мы уверены, что переход высшей власти в регионе от действующего руководства к популистам из ЛДПР только углубит кризис. Отсутствие в бюллетене кандидата от КПРФ — это не повод довериться откровенному “спойлеру”, политическому “флюгеру”, жесткому антикоммунисту Владимиру Сипягину, случайно оказавшемуся во втором туре губернаторских выборов. В нынешней непростой ситуации доверить власть слабому губернатору — значит окончательно похоронить область. Лицо, не имеющее авторитета у населения Владимирской области и в федеральных политических кругах, соответствующего опыта хозяйственной работы и государственного управления, не сможет эффективно отстаивать интересы области», — отмечается в тексте заявления.

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«Мы ни в коем случае не пойдем ни на какие компромиссы и соглашательства с партией власти и ЛДПР в обмен обещания теплых мест и высоких постов в руководстве области. Это наша принципиальная позиция», — подчеркивают активисты КПРФ.

«Есть и чисто идеологические причины, по которым поддержка ЛДПР и ее регионального лидера Владимира Сипягина для нас неприемлема. Эта партия открыто провозгласила антикоммунизм как составляющую своей идеологии. Именно Владимир Жириновский неоднократно выступал с экстремистскими призывами запретить компартию и ввести в Уголовный Кодекс статью, карающую за пропаганду коммунистической идеи. Поэтому даже косвенно поддерживать партию, занимающую столь враждебную позицию по отношению к советскому прошлому и социалистическим идеалам, мы не можем», — указывается в заявлении.

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Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в Единый день голосования 9 сентября в 80 российских регионах прошли выборы разного уровня, в том числе в 22 субъектах состоялись выборы губернаторов, в 16 регионах — депутатов законодательных собраний, в 12 — городских дум областных центров. Дополнительные выборы в Госдуму прошли по семи одномандатным округам. В четырех регионах пройдет второй тур губернаторских выборов — это Хакассия, Владимирская область, Приморский край и Хабаровский край.

В среду, 12 сентября, лидер Либерально-демократической партии РФ Владимир Жириновский в эфире Первого канала призвал жителей этих регионов не отдавать ни одного голоса коммунистам.

«Вы не должны поддерживать кандидатов от КПРФ, от коммунистов — никакого доверия к ним быть не может — ни к кандидату во втором туре, ни в каких других выборах, которых будет еще много. И на будущий год, и каждый год — проявите мужество и волю, и не отдайте ни одного голоса представителям КПРФ», — подчеркнул лидер ЛДПР.

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