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10:35 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Легенда о шпиле

Мотивы поездки в Солсбери подозреваемых по «делу Скрипаля» не убедили Запад.

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Источник: AP 2018

Интервью Александра Петрова и Руслана Боширова, подозреваемых британскими властями в отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, не привело к снижению уровня конфронтации между Россией и Западом. Версию о том, что мужчины посетили Солсбери с туристическими целями, в офисе премьера Великобритании назвали «оскорблением по отношению к умственным способностям общественности». А в Конгрессе США принялись с еще большим рвением обсуждать пути ужесточения санкционного давления на Россию, упомянув в том числе о «второй волне чрезвычайно жестких санкций», связанных с «делом Скрипаля», — они могут быть введены уже в ноябре.

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С туристическими целями

Интервью Александра Петрова и Руслана Боширова вышло на телеканале RT на следующий день после того, как президент РФ Владимир Путин рассказал: «Мы, конечно, посмотрели, что это за люди, и знаем, кто они такие». И выразил пожелание: «Пускай они придут куда-нибудь в средства массовой информации». Вскоре господа Петров и Боширов позвонили по мобильному телефону главному редактору RT Маргарите Симоньян и договорились об интервью.

Мужчины назвали себя предпринимателями «средней руки» и рассказали, что ездили в Лондон, чтобы «оторваться», а в Солсбери — чтобы посмотреть на местный собор с высоким шпилем и старинными часами. Руслан Боширов пояснил, что в планах была поездка в Солсбери «одним днем», но 3 марта, когда друзья прибыли туда первый раз, «в городе был снежный коллапс». Из-за того что Солсбери, по словам Александра Петрова, «был в полной жиже», их «хватило всего на полчаса» и достопримечательности они посмотреть не смогли. Именно поэтому мужчины вернулись в Солсбери на следующий день. Они не исключают, что проходили мимо дома Скрипалей, поскольку, по их словам, не знают, где находится этот дом. Мужчины заверили, что не работают в ГРУ и никого не отравляли. Предположения британских властей о том, что у них было с собой отравляющее вещество в флакончике из-под духов Nina Ricci, Александр Петров назвал «бредом».

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Показания россиян убедили далеко не всех. В СМИ и соцсетях были названы многие оставшиеся к ним вопросы. Так, если Александр Петров и Руслан Боширов — ненастоящие имена, как утверждает британская прокуратура, то почему мужчины, которые это опровергают, не показали на телекамеру свои российские паспорта?

Почему в интервью ни одному из подозреваемых в отравлении не задали вопросы о низкой активности в соцсетях и не стали подробно расспрашивать об их биографии и месте работы?

Лидер партии «Гражданская инициатива» Дмитрий Гудков в эфире «Ъ FM»:

Самое главное, что в этом интервью не прозвучали никакие важные вопросы. Например, даже можно было бы спросить про собор в Солсбери — очевидно, что все наборы фраз из «Википедии» вырваны. Далее в этом интервью не спросили, почему у них были куплены билеты сразу на целый ряд рейсов в один день, почему паспорта отличаются. Вообще в этом интервью не раскрыты личности Петрова и Боширова — кто они такие? Они рассказывают, что занимаются каким-то спортивным питанием, возят из Европы — из каких стран, что за фирма? А в ответ они говорят: мы не хотим называть, потому что мы не хотим, чтобы наши партнеры узнали. А при этом появление их в эфире Russia Today разве не вызывает подобные вопросы?..

Мужчины сказали лишь, что они являются предпринимателями «средней руки», работают в «фитнес-индустрии» и занимаются спортивным питанием. Почему, приехав в Солсбери посмотреть на собор, они оказались возле дома Скрипалей, который находится в противоположном направлении от железнодорожной станции, где они вышли? На эти и многие другие вопросы ответов пока нет.

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«Умышленное искажение»

В Лондоне в рассказ россиян не поверили. «Ложь и вопиющие фальсификации в этом интервью, которое транслировалось спонсируемым государством российским телеканалом, представляют собой оскорбление по отношению к умственным способностям общественности. Более того, это глубокое оскорбление жертв ужасной атаки, а также их близких», — заявили в четверг в офисе премьер-министра Британии Терезы Мэй. Впрочем, говорилось в заявлении, этого в Лондоне и ожидали.

О том, что Россия не отчиталась о происшедшем в Солсбери в марте, а «ответила путем умышленного искажения и лжи», заявили также агентству ТАСС в МИД Великобритании. Дипломаты добавили: британское правительство «не сомневается в том, что эти люди (Александр Петров и Руслан Боширов.— “Ъ”) являются офицерами российской военной разведывательной службы» и «использовали невероятно токсичное запрещенное химическое оружие». Не удовлетворился высказанной версией и член британского парламента от Солсбери Джон Глен. Язвительно порадовавшись тому, что двое россиян «смогли увидеть всемирно известные достопримечательности Солсбери», он отметил: «Однако очень странно проделать весь этот путь ради всего двух дней с “Новичком” в багаже».

МИД РФ в ответ на эту критику отметил, что считает «совершенно недопустимым обвинять людей во лжи через 30−40 минут после того, как они сделали такие признания». Об этом в четверг заявила представитель ведомства Мария Захарова, которая сделала свой вывод из состоявшегося интервью. «Выяснилось, что британская сторона врала о том, что таких людей нет, что имена их вымышленные. И люди есть, как сегодня мы все увидели, и имена не вымышленные, и они рассказали про то, что с ними было», — отметила госпожа Захарова.

Последовавшая за обнародованием интервью дипломатическая перепалка свидетельствует о том, что позиции сторон конфликта вокруг «дела Скрипаля» не поменялись и вряд ли поменяются, что, в свою очередь, может грозить Москве новыми санкциями.

Напомним, что первые ограничительные меры из-за событий в Солсбери были приняты британцами и их союзниками в марте. В знак солидарности с Великобританией США, Канада и около двух десятков европейских государств объявили о высылке российских дипломатов. Персонами нон грата были объявлены в общей сложности более 130 человек. Москва приняла зеркальные меры. После этого Тереза Мэй и ее министры не раз публично и за закрытыми дверями призывали союзников продолжить оказывать на РФ санкционное давление. Так, в конце августа глава МИД Британии Джереми Хант утверждал, что «ЕС должен встать с США плечом к плечу» по «делу Скрипаля».

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Американские санкции

Новый виток скандала вокруг «дела Скрипаля» создал соответствующую атмосферу на запланированном заранее заседании комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США, в котором приняли участие помощник госсекретаря Маниша Сингх и помощник министра финансов Маршалл Биллингсли.

Маниша Сингх, в частности, заявила, что «Россия является угрозой национальной безопасности США по многим направлениям», и заверила, что уже введенные против РФ санкции возымели эффект. По ее словам, «они стоили российским властям десятки миллиардов долларов убытков», «оказали большое влияние на госсектор и ударили по российским компаниям».

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Госпожа Сингх особо остановилась на антироссийских санкциях, введенных 27 августа как раз по «делу Скрипаля» — в качестве наказания за то, что Россия (как объявили в Госдепартаменте США) «использовала химическое или биологическое оружие в нарушение международного права против своих же сограждан». Принятые меры подразумевали, в частности, запрет на продажу России оружия, а также товаров и технологий двойного назначения. При этом в Вашингтоне заявили, что это лишь первый пакет санкций, и сразу анонсировали второй пакет. Он будет введен, если Россия, как требует Вашингтон, не предоставит надежные гарантии того, что «больше не будет использовать химическое оружие», а также не разрешит ООН и другим международным организациям провести проверки неких российских объектов, связанных с программой химоружия.

По словам Маниши Сингх, Россия до сих пор не выполнила ни одно из этих условий, в связи с чем Вашингтон в ноябре «планирует ввести в действие очень жесткий второй пакет санкций». Ранее сообщалось, что речь может идти о жестком ограничении экспорта и импорта и даже снижении уровня дипотношений. Выступление Александра Петрова и Руслана Боширова по RT американцев, так же как и британцев, похоже, не убедило.

Екатерина Мареева, Павел Тарасенко

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Первый раунд санкций из-за дела Скрипалей вступил в силу 27 августа. И это только начало.

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