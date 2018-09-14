Легенда о шпиле
Мотивы поездки в Солсбери подозреваемых по «делу Скрипаля» не убедили Запад.
Мотивы поездки в Солсбери подозреваемых по «делу Скрипаля» не убедили Запад.
Интервью Александра Петрова и Руслана Боширова, подозреваемых британскими властями в отравлении
Интервью Александра Петрова и Руслана Боширова вышло на телеканале RT на следующий день после того, как президент РФ Владимир Путин рассказал: «Мы, конечно, посмотрели, что это за люди, и знаем, кто они такие». И выразил пожелание: «Пускай они придут
Мужчины назвали себя предпринимателями «средней руки» и рассказали, что ездили в Лондон, чтобы «оторваться», а в Солсбери — чтобы посмотреть на местный собор с высоким шпилем и старинными часами. Руслан Боширов пояснил, что в планах была поездка в Солсбери «одним днем», но 3 марта, когда друзья прибыли туда первый раз, «в городе был снежный коллапс».
Показания россиян убедили далеко не всех. В СМИ и соцсетях были названы многие оставшиеся к ним вопросы. Так, если Александр Петров и Руслан Боширов — ненастоящие имена, как утверждает британская прокуратура, то почему мужчины, которые это опровергают, не показали на телекамеру свои российские паспорта?
Почему в интервью ни одному из подозреваемых в отравлении не задали вопросы о низкой активности в соцсетях и не стали подробно расспрашивать об их биографии и месте работы?
Самое главное, что в этом интервью не прозвучали никакие важные вопросы. Например, даже можно было бы спросить про собор в Солсбери — очевидно, что все наборы фраз из «Википедии» вырваны. Далее в этом интервью не спросили, почему у них были куплены билеты сразу на целый ряд рейсов в один день, почему паспорта отличаются. Вообще в этом интервью не раскрыты личности Петрова и Боширова — кто они такие? Они рассказывают, что занимаются
Мужчины сказали лишь, что они являются предпринимателями «средней руки», работают в «фитнес-индустрии» и занимаются спортивным питанием. Почему, приехав в Солсбери посмотреть на собор, они оказались возле дома Скрипалей, который находится в противоположном направлении от железнодорожной станции, где они вышли? На эти и многие другие вопросы ответов пока нет.
В Лондоне в рассказ россиян не поверили. «Ложь и вопиющие фальсификации в этом интервью, которое транслировалось спонсируемым государством российским телеканалом, представляют собой оскорбление по отношению к умственным способностям общественности. Более того, это глубокое оскорбление жертв ужасной атаки, а также их близких», — заявили в четверг в офисе
О том, что Россия не отчиталась о происшедшем в Солсбери в марте, а «ответила путем умышленного искажения и лжи», заявили также агентству ТАСС в МИД Великобритании. Дипломаты добавили: британское правительство «не сомневается в том, что эти люди (Александр Петров и Руслан Боширов.— “Ъ”) являются офицерами российской военной разведывательной службы» и «использовали невероятно токсичное запрещенное химическое оружие». Не удовлетворился высказанной версией и член британского парламента от Солсбери Джон Глен. Язвительно порадовавшись тому, что двое россиян «смогли увидеть всемирно известные достопримечательности Солсбери», он отметил: «Однако очень странно проделать весь этот путь ради всего двух дней с “Новичком” в багаже».
МИД РФ в ответ на эту критику отметил, что считает «совершенно недопустимым обвинять людей во лжи через 30−40 минут после того, как они сделали такие признания». Об этом в четверг заявила представитель ведомства Мария Захарова, которая сделала свой вывод из состоявшегося интервью. «Выяснилось, что британская сторона врала о том, что таких людей нет, что имена их вымышленные. И люди есть, как сегодня мы все увидели, и имена не вымышленные, и они рассказали про то, что с ними было», — отметила госпожа Захарова.
Напомним, что первые ограничительные меры
Новый виток скандала вокруг «дела Скрипаля» создал соответствующую атмосферу на запланированном заранее заседании комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США, в котором приняли участие помощник госсекретаря Маниша Сингх и помощник министра финансов Маршалл Биллингсли.
Маниша Сингх, в частности, заявила, что «Россия является угрозой национальной безопасности США по многим направлениям», и заверила, что уже введенные против РФ санкции возымели эффект. По ее словам, «они стоили российским властям десятки миллиардов долларов убытков», «оказали большое влияние на госсектор и ударили по российским компаниям».
Госпожа Сингх особо остановилась на антироссийских санкциях, введенных 27 августа как раз по «делу Скрипаля» — в качестве наказания за то, что Россия (как объявили в Госдепартаменте США) «использовала химическое или биологическое оружие в нарушение международного права против своих же сограждан». Принятые меры подразумевали, в частности, запрет на продажу России оружия, а также товаров и технологий двойного назначения. При этом в Вашингтоне заявили, что это лишь первый пакет санкций, и сразу анонсировали второй пакет. Он будет введен, если Россия, как требует Вашингтон, не предоставит надежные гарантии того, что «больше не будет использовать химическое оружие», а также не разрешит ООН и другим международным организациям провести проверки неких российских объектов, связанных с программой химоружия.
По словам Маниши Сингх, Россия до сих пор не выполнила ни одно из этих условий, в связи с чем Вашингтон в ноябре «планирует ввести в действие очень жесткий второй пакет санкций». Ранее сообщалось, что речь может идти о жестком ограничении экспорта и импорта и даже снижении уровня дипотношений. Выступление Александра Петрова и Руслана Боширова по RT американцев, так же как и британцев, похоже, не убедило.
Екатерина Мареева, Павел Тарасенко