Суд в Египте поддержал отстранение от службы бородатых полицейских
КАИР, 14 сен — РИА Новости. Суд в Каире поддержал решение министра внутренних дел отстранить от службы полицейских, носящих бороды, сообщила египетская газета «Аль-Ахрам».
КАИР, 14 сен — РИА Новости. Суд в Каире поддержал решение министра внутренних дел отстранить от службы полицейских, носящих бороды, сообщила египетская газета «Аль-Ахрам».
«Суд обязал министра внутренних дел окончательно отстранить от службы бородатых офицеров», — пишет издание.
При этом суд по срочным делам аннулировал решение высшего административного суда, который ранее обязал руководство МВД вернуть на службу офицеров полиции, отстраненных за ношение бороды, и восстановить их в прежних званиях.
В 2012 году после массовых волнений в Египте и роста влияния исламистов сразу несколько полицейских решили в суде отстаивать свое право носить бороду, ссылаясь на религиозные убеждения.
Однако в министерстве заявили, что ношение бороды является серьезным дисциплинарным нарушением, так как согласно закону о полиции и внутренним инструкциям, сотрудник полиции обязан носить аккуратную короткую стрижку и не отпускать бороду. Несколько бородатых полицейских были отстранены от службы.
Армия и органы внутренних дел всегда считались главной опорой светского государства в Египте. Во времена правления Хосни Мубарака полицию и спецслужбы обвиняли в притеснении исламистов, в частности, членов ассоциации «Братьев-мусульман"*. Сейчас практически все высшее руководство «Братьев-мусульман"* находится за решеткой. Лидеров исламистов обвиняют в подрыве государственных устоев, попытках спровоцировать хаос в стране, планировании нападений на полицейские участки, госучреждения.
*Террористическая организация, запрещенная в России и Египте.