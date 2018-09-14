Суд в Египте поддержал отстранение от службы бородатых полицейских

Источник: AP 2018

«Суд обязал министра внутренних дел окончательно отстранить от службы бородатых офицеров», — пишет издание.

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При этом суд по срочным делам аннулировал решение высшего административного суда, который ранее обязал руководство МВД вернуть на службу офицеров полиции, отстраненных за ношение бороды, и восстановить их в прежних званиях.

В 2012 году после массовых волнений в Египте и роста влияния исламистов сразу несколько полицейских решили в суде отстаивать свое право носить бороду, ссылаясь на религиозные убеждения.

Однако в министерстве заявили, что ношение бороды является серьезным дисциплинарным нарушением, так как согласно закону о полиции и внутренним инструкциям, сотрудник полиции обязан носить аккуратную короткую стрижку и не отпускать бороду. Несколько бородатых полицейских были отстранены от службы.

Армия и органы внутренних дел всегда считались главной опорой светского государства в Египте. Во времена правления Хосни Мубарака полицию и спецслужбы обвиняли в притеснении исламистов, в частности, членов ассоциации «Братьев-мусульман"*. Сейчас практически все высшее руководство «Братьев-мусульман"* находится за решеткой. Лидеров исламистов обвиняют в подрыве государственных устоев, попытках спровоцировать хаос в стране, планировании нападений на полицейские участки, госучреждения.