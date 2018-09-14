Посол РФ в США назвал новые санкции «путем в никуда»

Источник: РИА "Новости"

Введение все новых и новых рестрикций против России — путь в никуда. Наша страна выдержит давление. А вот жертвами станут американские компании. С подачи своей же администрации они потеряют значительные доходы, уступив позиции на рынке нашей страны. Анатолий Антонов посол РФ в США

По словам Антонова, сегодня в России работают «порядка 3 тыс. фирм с американским капиталом, на них занято около 180 тыс. человек, а их совокупные активы составляют примерно 75 млрд долларов».

«Уходить из России они не хотят. Это подтвердил майский Петербургский международный экономический форум, где наиболее многочисленная бизнес-делегация, как и в прошлом году, была из США — более 550 участников. Представительная команда американского бизнеса посетила на днях и Восточный экономический форум во Владивостоке», — сказал Антонов.

Касаясь взаимодействия научного сообщества двух стран в свете сложившейся ситуации посол отметил: «Что касается науки, то здесь уже давно сложились устойчивые связи между учеными, университетами, лабораториями. Как правило, они работают друг с другом напрямую и весьма успешно. В США очень сильная русскоязычная научная диаспора, которая продолжает наращивать партнерство с российскими учебными заведениями».

По мнению Антонова, «вопрос отношения к России разыгрывается политиками в Вашингтоне в контексте политической борьбы, а сейчас особенно — в преддверии промежуточных выборов в Конгресс».

Как в настольном теннисе — стороны атакуют друг друга русофобскими обвинениями. Это не идет на пользу интересам России и США. Анатолий Антонов посол РФ в США