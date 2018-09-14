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12:21 (мск), источник: Коммерсантъ

Великобритания планирует усилить борьбу с незаконными доходами россиян

Британские власти намерены активизировать борьбу с вызывающими подозрение доходами проживающих в стране граждан России и других государств, сообщает газета Financial Times. О планах по ужесточению мер безопасности изданию рассказал глава подразделения Национального криминального агентства (NCA) Великобритании по кибермошенничеству и экономическим преступлениям Дональд Тун.

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Источник: Reuters

По его словам, NCA хочет расширить действие ордера на арест богатства неустановленного происхождения. Подпадающие под действие ордера активы на территории Великобритании будут замораживаться. «Станут ли нашими целями россияне? Конечно, да. Мы проверяем российские активы высокой стоимости и выясняем, можем ли мы пойти в суды и выразить достаточную обеспокоенность, чтобы заполучить ордер (на арест активов.— “Ъ”)», — заявил господин Тун.

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Он уточнил, что внимание NCA привлекают не только россияне, но и выходцы из других стран, в том числе из бывших республик СССР, а также из Африки и Азии. По оценкам NCA, «поток грязных денег в Лондоне» оценивается в £90 млрд.

Ранее The Sunday Times сообщила, что NCA проводит расследование в отношении 120−140 «коррумпированных представителей элиты», в число которых попали «российские олигархи и мультимиллионеры». Напомним, в мае комитет по международным отношениям британского парламента призвал правительство «наложить санкции на большее количество связанных с Кремлем частных лиц и тех, кто ответственен за грубые нарушения прав человека».

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