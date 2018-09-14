Великобритания планирует усилить борьбу с незаконными доходами россиян

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По его словам, NCA хочет расширить действие ордера на арест богатства неустановленного происхождения. Подпадающие под действие ордера активы на территории Великобритании будут замораживаться. «Станут ли нашими целями россияне? Конечно, да. Мы проверяем российские активы высокой стоимости и выясняем, можем ли мы пойти в суды и выразить достаточную обеспокоенность, чтобы заполучить ордер (на арест активов.— “Ъ”)», — заявил господин Тун.

Он уточнил, что внимание NCA привлекают не только россияне, но и выходцы из других стран, в том числе из бывших республик СССР, а также из Африки и Азии. По оценкам NCA, «поток грязных денег в Лондоне» оценивается в £90 млрд.

Ранее The Sunday Times сообщила, что NCA проводит расследование в отношении 120−140 «коррумпированных представителей элиты», в число которых попали «российские олигархи и мультимиллионеры». Напомним, в мае комитет по международным отношениям британского парламента призвал правительство «наложить санкции на большее количество связанных с Кремлем частных лиц и тех, кто ответственен за грубые нарушения прав человека».