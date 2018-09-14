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11:58 (мск), источник: Ведомости

СМИ узнали о попытках «российских агентов» шпионить за лабораторией в Швейцарии

Двое российских агентов пытались шпионить за институтом в швейцарском городе Шпиц, который занимается исследованием биологического и химического оружия, однако их задержали в Гааге и выслали. Об этом сообщает швейцарская газета Tages Anzeiger по итогам совместного расследования с нидерландской газетой NRC Handelsblad.

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Источник: Spiez Laboratory

По данным этих газет, двух россиян задержали весной. Точная дата, а также обстоятельства произошедшего неизвестны.

В ответ на запрос изданий в швейцарской разведывательной службе сообщили, что властям страны «известно о деле российских шпионов, обнаруженных в Гааге, а затем высланных».

«Швейцарская разведывательная служба активно участвовала в этой операции вместе с голландскими и британскими коллегами. Это способствовало предотвращению незаконных действий в отношении критической швейцарской инфраструктуры», — подчеркнуло ведомство.

Представитель института в Шпице сказал, что не может комментировать информацию разведывательной службы. «Мы можем подтвердить, что лаборатория в Шпице была целью хакерских атак. Мы были готовы к этому, утечек не произошло», — отметил он. Как пишет Tages Anzeiger, в июне стало известно, что по электронной почте рассылалось приглашение на конференцию института в Шпице, которое содержало вредоносное ПО.

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Tages Anzeiger со ссылкой на источники сообщает, что действия, совершенные в Нидерландах, «были больше, чем атаки через интернет»: при задержании у россиян было найдено шпионское оборудование. Почему их выслали, не передав властям Голландии или Швейцарии, неизвестно, отмечает газета.

Как подчеркивает издание, эксперты института провели в последние месяцы исследования как газовых атак в Сирии, так и вещества, при помощи которого был отравлен экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

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В апреле на якобы данные института в Шпице сослался глава МИД России Сергей Лавров. Комментируя доклад ОЗХО об отравлении Скрипалей, он сказал, что в документе не полностью представлены результаты анализа швейцарской лаборатории. По его словам, в отчете лаборатории в Шпице по результатам исследования по делу отравленных россиян упоминается не только яд класса «Новичок», но вещество BZ, которое стояло на вооружении США, Великобритании и других стран НАТО. Однако, утверждал Лавров, в итоговый доклад ОЗХО информация о BZ не вошла.

Лаборатория в Шпице в тот же день ответила на заявление Лаврова. «Мы можем повторить то, что заявили десять дней назад: у нас нет сомнений, что Портон-Даун [лаборатория в Великобритании] идентифицировала вещество «Новичок». Портон-Даун, как и Шпиц, — это назначенные лаборатории ОЗХО. Стандарты проверки настолько жесткие, что выводам можно верить, — подчеркнула она.

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