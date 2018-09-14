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11:12 (мск), источник: Известия

Климкин обвинил Россию в водной блокаде Крыма

Глава МИД Украины Павил Климкин обвинил Россию в том, что она лишила Крым водоснабжения. Так дипломат отреагировал на требование депутатов фракции «Оппозиционный блок» в Верховной раде привлечь его к ответственности за слова о том, что Крым нужно оставить без воды.

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«Это не Украина отрезала Крым от воды, это сделала Россия, силой отрезав Крым от Украины», — написал Климкин в своем Facebook.

Как пояснил чиновник, «Оппозиционный блок» воспринимает интересы Украины на «московский лад», обвиняя его в нарушении международного права и даже в геноциде крымчан.

Ссылаясь на определение международного права из Google, Климкин также подчеркнул, что всю ответственность за ситуацию в Крыму несет именно «оккупант».

В комментариях к посту дипломата пользователи соцсети напомнили, что Украина вредит сама себе, перекрыв водоснабжение на полуостров.

«Сколько Крым платил за воду Киеву? Миллионы. Теперь ничего не зарабатываете. Вода тупо стекает в море. А вот в 2019 будет вам ответка из России когда прекратят транзит газа. Это ещё минус 3 млрд баксов из вашего бюджета, и так далее», — написал пользователь с ником Еугене Еуегене.

Крым вошел в состав России по итогам референдума, проведенного в 2014 году после госпереворота на Украине. Тогда 96,77% жителей региона высказались за воссоединение с РФ.

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Украина отказывается признавать итоги голосования и считает полуостров своей территорией. Москва неоднократно указывала, что голосование в Крыму прошло с соблюдением международного права, не нарушило устава ООН и, соответственно, является легитимным.

Украина обеспечивала до 85% потребностей полуострова в пресной воде через Северо-Крымский канал и прекратила подачу воды после возвращения республики в состав России. Проблему засухи решили бурением новых артезианских скважин и переброской воды по реке Биюк-Карасу и по каналу на восток Крыма.

Между тем, в Киеве придерживаются четкой позиции: «любой ценой» не допустить воду в Крым. По словам представителя президента Украины Бориса Бабина, никаких попыток маленькими шагами подвести Украину под подачу этой воды не будет.

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