В Росгвардии рассказали, кому принадлежит идея вызвать Навального на дуэль
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Идея вызвать Алексея Навального на поединок принадлежит самому директору Росгвардии Виктору Золотову, говорится в сообщении
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Идея вызвать Алексея Навального на поединок принадлежит самому директору Росгвардии Виктору Золотову, говорится в сообщении
Ранее Золотов в ответ на опубликованные возглавляемым Навальным «Фондом борьбы с коррупцией» утверждения о нарушениях в ведомстве вызвал его на дуэль, пообещав превратить того в «отбивную».
«В связи с поступающими в
В ведомстве добавили, что информационная политика Росгвардии основана на принципах открытости, объективности и честности.
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