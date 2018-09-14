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12:15 (мск), источник: РИА Новости

В Росгвардии рассказали, кому принадлежит идея вызвать Навального на дуэль

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Идея вызвать Алексея Навального на поединок принадлежит самому директору Росгвардии Виктору Золотову, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

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Источник: РИА Новости

Ранее Золотов в ответ на опубликованные возглавляемым Навальным «Фондом борьбы с коррупцией» утверждения о нарушениях в ведомстве вызвал его на дуэль, пообещав превратить того в «отбивную».

«В связи с поступающими в пресс-службу обращениями сообщаем, что видеообращение директора Росгвардии было размещено на официальном сайте ведомства сразу после его записи. Все обращения и интервью директор Росгвардии делает исключительно по собственной инициативе», — говорится в сообщении пресс-службы Росгвардии.

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В ведомстве добавили, что информационная политика Росгвардии основана на принципах открытости, объективности и честности.

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