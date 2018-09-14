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12:32 (мск), источник: Ведомости

Российское посольство назвало спорной публикацию о слежке за лабораторией в Швейцарии

В посольстве России в Швейцарии назвали спорной информацию, опубликованную газетой Tages Anzeiger, о задержании двух «российских агентов» из-за слежки за лабораторией в городе Шпиц. Об этом представитель посольства сообщил «Интерфаксу».

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«Это [задержание] якобы было полгода назад, почему сейчас они об этом написали? Это вызывает много вопросов. Ссылки идут на неназванные источники, это все весьма спорно», — сказал он. По его мнению, это может быть «очередным витком антироссийской кампании, которая сейчас раздувается».

В посольстве о задержании российских агентов не знают. «Мы такой информацией не располагаем», — подчеркнул его представитель.

Ранее швейцарская газета Tages Anzeiger сообщила, что двое российских агентов пытались шпионить за институтом в швейцарском городе Шпиц, который занимается исследованием химоружия. Весной 2018 г., по данным издания, они были задержаны в Гааге. Эту информацию подтвердила изданию швейцарская разведывательная служба.

Газета писала, что при задержании у россиян было обнаружено шпионское оборудование. Почему их выслали, не передав властям Голландии и Швейцарии, неизвестно.

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07:27 (мск)© Ньюстюб
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